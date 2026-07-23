/बांसवाड़ा में दर्दनाक हादसा, आरा मशीन की चपेट में आने से युवक के दोनों पैर कटे

Saw Machine Accident: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक बेहद दर्दनाक औद्योगिक हादसे की खबर सामने आई है. सदर थाना क्षेत्र के बोकड़ा खोरा गांव में आरा मशीन पर काम कर रहे एक युवक के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. जानकारी के अनुसार, बोकड़ा खोरा निवासी जगदीश पुत्र लक्ष्मण अपनी आरा मशीन पर लकड़ी चीरने का काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते उनके दोनों पैर तेज रफ्तार से चल रही आरा मशीन की चपेट में आ गए. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए और तुरंत मशीन बंद कर युवक को बाहर निकाला.



दोनों पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त, जिला अस्पताल में कराया भर्ती

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घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए गंभीर रूप से घायल जगदीश को बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू किया. डॉक्टरों के अनुसार हादसे में युवक के दोनों पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके चलते उसकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई थी. बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर के उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी रहेगा.



अस्पताल पहुंचे जनप्रतिनिधि, बेहतर इलाज के दिए निर्देश

हादसे की सूचना मिलते ही पूर्व उप जिला प्रमुख डॉ. विकास बामनिया जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायल युवक के स्वास्थ्य की जानकारी ली और मौजूद चिकित्सकों से बातचीत कर बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने परिजनों को हरसंभव सहायता का भरोसा भी दिलाया. इस दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों ने भी युवक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.



इलाके में चिंता का माहौल

दर्दनाक हादसे के बाद बोकड़ा खोरा गांव में चिंता और मायूसी का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि जगदीश लंबे समय से आरा मशीन पर काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है. घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया.



सुरक्षा उपायों की फिर उठी जरूरत

इस घटना के बाद कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि आरा मशीन जैसी खतरनाक मशीनों पर काम करते समय सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, मशीन की नियमित जांच और सावधानी बेहद जरूरी है. छोटी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. फिलहाल घायल युवक का उदयपुर में इलाज जारी है और चिकित्सक उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. वहीं, हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक और कार्यस्थल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर कर दिया है.



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