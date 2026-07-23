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बांसवाड़ा में दर्दनाक हादसा, आरा मशीन की चपेट में आने से युवक के दोनों पैर कटे

Banswara Accident: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोकड़ा खोरा गांव में एक दर्दनाक हादसे में आरा मशीन पर काम कर रहे युवक के दोनों पैर मशीन की चपेट में आ गए. गंभीर रूप से घायल युवक को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर कर दिया गया. घटना के बाद जनप्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंचे और बेहतर इलाज के निर्देश दिए.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 23, 2026, 07:28 AM|Updated: Jul 23, 2026, 07:28 AM
बांसवाड़ा में दर्दनाक हादसा, आरा मशीन की चपेट में आने से युवक के दोनों पैर कटे

Saw Machine Accident: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक बेहद दर्दनाक औद्योगिक हादसे की खबर सामने आई है. सदर थाना क्षेत्र के बोकड़ा खोरा गांव में आरा मशीन पर काम कर रहे एक युवक के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. जानकारी के अनुसार, बोकड़ा खोरा निवासी जगदीश पुत्र लक्ष्मण अपनी आरा मशीन पर लकड़ी चीरने का काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते उनके दोनों पैर तेज रफ्तार से चल रही आरा मशीन की चपेट में आ गए. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए और तुरंत मशीन बंद कर युवक को बाहर निकाला.


दोनों पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त, जिला अस्पताल में कराया भर्ती

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घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए गंभीर रूप से घायल जगदीश को बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू किया. डॉक्टरों के अनुसार हादसे में युवक के दोनों पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके चलते उसकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई थी. बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर के उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी रहेगा.


अस्पताल पहुंचे जनप्रतिनिधि, बेहतर इलाज के दिए निर्देश

हादसे की सूचना मिलते ही पूर्व उप जिला प्रमुख डॉ. विकास बामनिया जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायल युवक के स्वास्थ्य की जानकारी ली और मौजूद चिकित्सकों से बातचीत कर बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने परिजनों को हरसंभव सहायता का भरोसा भी दिलाया. इस दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों ने भी युवक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.


इलाके में चिंता का माहौल

दर्दनाक हादसे के बाद बोकड़ा खोरा गांव में चिंता और मायूसी का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि जगदीश लंबे समय से आरा मशीन पर काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है. घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया.


सुरक्षा उपायों की फिर उठी जरूरत

इस घटना के बाद कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि आरा मशीन जैसी खतरनाक मशीनों पर काम करते समय सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, मशीन की नियमित जांच और सावधानी बेहद जरूरी है. छोटी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. फिलहाल घायल युवक का उदयपुर में इलाज जारी है और चिकित्सक उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. वहीं, हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक और कार्यस्थल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर कर दिया है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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