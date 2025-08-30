बांसवाड़ा में 2 साल के मासूम बच्चे पर सियार का हमला, चेहरा किया लहूलुहान

Banswara News: जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के घोड़ी तेजपुर के वेव गांव में आज सुबह अपने घर के बाहर 2 साल का मासूम बच्चा विजय खेल रहा था तभी जंगल से सियार ने आकर उसे पर हमला कर दिया. हमले के दौरान जब विजय चिल्लाया तो परिजन उसकी और भागे और सियार से मासूम को छुड़ाया.

सियार ने मासूम के चेहरे को नोच लिया. लहूलूहान हालत में परिजन स्थानीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे बांसवाड़ा शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में रेफर किया गया. चिकित्सालय में मासूम का इलाज चल रहा है. वहीं, इस मामले की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है.



बांसवाड़ा बना जानलेवा गड्ढों का गढ़, टूटी सड़कों से बढ़े सड़क हादसे

100 टापूओं के नाम से जाना जाने वाला राजस्थान का बांसवाड़ा जिला अब हजारों जानलेवा गड्ढों के नाम से मशहूर होता जा रहा है. जी हां इस जिले से गुजर रहे नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे और ग्रामीण सड़कों के हाल बहुत बुरे हो चुके हैं. बरसात में यह जिला बहुत खूबसूरत हो जाता है. मगर जिले की सड़कों के कारण इस खूबसूरती में दाग लग रहा है.

एक तरफ तो सरकार और जिला प्रसाशन पर्यटको को बांसवाड़ा जिले में आने के लिए आग्रह कर रहा है. वहीं दूसरी ओर नेशनल हाइवे और pwd के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से हुए घटिया सड़क निर्माण ने पर्यटको को यहां लाने में बांधा डाल रहे हैं. जिले की अधिकतर सड़के जानलेवा बनी हुई हैं और रोजाना इन सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन इस गंभीर विषय की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है.

अगर जिले की सड़कों का यही हाल रहा, तो पर्यटक क्या यहां की जनता भी सड़क पर वाहन चलाना बंद कर देगी. इस पूरे मामले में कांग्रेस से विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने सरकार और जिला प्रसाशन की लापरवाही बताया है. वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी नें कहा कि बरसात रुकते ही सड़कें ठीक हो जाएंगी. इन सबके अलावा जिला कलेक्टर नें कहा है कि संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं.

