/डिजिटल खेती से कैसे बढ़ेगी किसानों की आय! कैलाश चौधरी ने बताया मोदी सरकार का प्लान

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Banswara News: बांसवाड़ा दौरे पर कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर आदिवासी किसानों के शोषण का आरोप लगाया. उन्होंने डिजिटल खेती, किसान योजनाओं और ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर भी बड़ा बयान दिया.
Banswara News: कैलाश चौधरी ने अपने एक दिवसीय बांसवाड़ा दौरे के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक आदिवासी किसानों के हितों की अनदेखी की और उनके साथ केवल शोषण किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कभी भी किसानों को आत्मनिर्भर और मजबूत नहीं देखना चाहती थी.
किसानों के लिए मोदी सरकार की योजनाओं का किया जिक्र
कैलाश चौधरी ने कहा कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए कृषि क्षेत्र के लिए अलग बजट और योजनाओं का विस्तार किया.
उन्होंने बताया कि आज किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके साथ ही केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे आर्थिक सहायता भेज रही है, जिससे किसानों को राहत मिल रही है. चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.
डिजिटल खेती पर सरकार का फोकस
कैलाश चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ना बेहद जरूरी है. इसी दिशा में केंद्र सरकार डिजिटल खेती को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि नई तकनीक और डिजिटल संसाधनों के जरिए किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन कर सकेंगे, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी.
कांग्रेस मुक्त भारत का दावा
अपने संबोधन के दौरान कैलाश चौधरी ने राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में अपना जनाधार बढ़ा रही है. चौधरी ने कहा कि “अभी बंगाल जीता है, अगला लक्ष्य पंजाब और दक्षिण भारत है.” उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में देश कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर कही बड़ी बात
पंचायती राज चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर कैलाश चौधरी ने कहा कि अदालत के आदेशों का पालन किया जाएगा, लेकिन भाजपा सरकार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की सोच पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि यदि देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं तो इससे आम जनता पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा और प्रशासनिक व्यवस्था भी अधिक प्रभावी बनेगी.
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