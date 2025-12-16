Zee Rajasthan
बांसवाड़ा का परिवार अपने ही बेटे को जंजीरों में रखने को मजबूर

बांसवाड़ा में एक 12वीं का स्टूडेंट्स जंजीरों में कैद है, कांतिलाल को खुद उसके परिजन ही जंजीरों में बांध कर रखते हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ajay ojha
Published: Dec 16, 2025, 12:32 PM IST | Updated: Dec 16, 2025, 12:32 PM IST

Banswara News : बांसवाड़ा जिले के ​खमेरा थाना क्षेत्र स्थित चडला गांव में 12वीं कक्षा के एक छात्र को पिछले डेढ़ सालों से जंजीरों में बांधकर रखा गया है. यह विवशता किसी और की नहीं, बल्कि छात्र के परिजनों की है.

कांतिलाल पुत्र पेमजी (निवासी चडला), जो आईटीआई भी कर चुका है, उसकी मानसिक स्थिति अचानक बिगड़ गई है, जिसके चलते यह कदम उठाना पड़ा है।.

परिजनों का कहना है कि अगर कांतिलाल को जंजीरों में कैद नहीं किया जाए, तो वह किसी पर भी हमला कर सकता है, जिससे खतरा पैदा हो जाता है. इसलिए उसे जंजीरों में कैद रखा गया है.

परिजन कांतिलाल को एमजी अस्पताल में उपचार के लिए लेकर आए थे. डॉक्टरों से परामर्श और जरूरी उपचार करवाने के बाद वे उसे वापस अपने घर ले गये. छात्र की इस दयनीय स्थिति से ना सिर्फ परिवार बल्कि आस पास के लोग भी परेशान है.

WHO और ह्यूमन राइट्स वॉच के साल 2025 की रिपोर्ट बताी है कि मानसिक रोगियों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंन हो रहा है, ऐसे मामला कम और मध्यम आय वाले देशों में ज्यादा है. जैसे जंजीरों में बांधना या अकेले में रखना. रिपोर्ट के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के साधन बहुत सीमित है, और जो हैं उनके बारे में भी लोगों पता नहीं होता है. ऑर्थिक कमजोरी इन मामलों में और चिंता बढ़ा देती है, जहां अमानवीय तरीकों का इस्तेमाल होने लगता है.

आपको बता दें कि देश में मानसिक रोगियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017के तहत कई अधिकार और सुविधाएं दी गयी हैं. साथ ही सरकार टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए किफायती और सुलभ देखभाल की व्यवस्था कर रही है. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर भी पहल हो.

