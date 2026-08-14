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'हे भगवान! ये कैसा दुख...': आग की लपटों में झुलसे दो सगे भाई, एक ने तोड़ा दम, बेटे की मौत पर पिता बदहवास!

Banswara News: बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के पोटलिया गांव में खाना बनाते समय घर में आग लगने से दो सगे भाई झुलस गए. 3 वर्षीय हार्दिक की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं, 5 वर्षीय अश्विन गंभीर हालत में उदयपुर रेफर है. बच्चों को बचाते समय पिता भी झुलसे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ajay ojha
Published:Aug 14, 2026, 09:57 AM IST | Updated:Aug 14, 2026, 09:57 AM IST
'हे भगवान! ये कैसा दुख...': आग की लपटों में झुलसे दो सगे भाई, एक ने तोड़ा दम, बेटे की मौत पर पिता बदहवास!
Image Credit: आग में झुलसे 3 वर्षीय हार्दिक की इलाज के दौरान मौत.

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के पोटलिया गांव में गुरुवार शाम घर में खाना बनाते समय अचानक आग लग गई. आग की चपेट में आने से दो सगे भाई गंभीर रूप से झुलस गए. हादसे में 3 वर्षीय हार्दिक पुत्र रामलाल की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं उसके 5 वर्षीय भाई अश्विन की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे उदयपुर रेफर किया गया है.

दोनों बच्चों को अस्पताल ले गए परिजन

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बच्चों के चाचा प्रेम सिंह के अनुसार गुरुवार शाम करीब 7 बजे घर में खाना बनाया जा रहा था. इसी दौरान अचानक आग लग गई और दोनों बच्चे उसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद परिजन दोनों बच्चों को तत्काल कुशलगढ़ सीएचसी लेकर पहुंचे. यहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

बच्चों को बचाने की कोशिश में पिता रामलाल के पैर भी झुलस गए. हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और परिजन दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे.

हार्दिक 90 से 100 प्रतिशत झुलसा था

महात्मा गांधी अस्पताल के सर्जन डॉ. बारुलाल डामोर ने बताया कि दोनों बच्चों को रात करीब पौने 10 बजे गंभीर हालत में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था. डॉक्टर के अनुसार हार्दिक करीब 90 से 100 प्रतिशत तक झुलस गया था. उसकी हालत बेहद गंभीर थी. इलाज के दौरान हार्दिक ने दम तोड़ दिया.

वहीं 5 वर्षीय अश्विन भी गंभीर रूप से झुलसा था. डॉक्टर के मुताबिक उसका शरीर करीब 50 से 60 प्रतिशत तक झुलसा हुआ था. उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उदयपुर के कॉलेज आरएनटी मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया.

बेटे की मौत से पिता बदहवास

इलाज के दौरान बेटे हार्दिक की मौत की खबर मिलते ही पिता रामलाल की हालत बेहद खराब हो गई. वह बदहवास हो गया और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई. परिजन उसे संभालते हुए नजर आए.

अश्विन को उदयपुर रेफर किए जाने के दौरान भी रामलाल काफी देर तक ट्रॉमा सेंटर के बाहर बदहवास अवस्था में बैठा रहा. परिवार पर एक साथ आई इस त्रासदी से अस्पताल में मौजूद परिजन और आसपास के लोग भी भावुक नजर आए.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

घर में खाना बनाते समय हुई इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. एक ओर 3 वर्षीय हार्दिक की मौत हो गई, वहीं दूसरा बेटा अश्विन गंभीर हालत में उदयपुर में उपचार के लिए भेजा गया है. पिता रामलाल भी बच्चों को बचाने के दौरान झुलस गए.

फिलहाल अश्विन का उदयपुर में उपचार किया जाना है. हादसे के बाद परिवार के सामने एक साथ कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और परिजन बच्चे के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद लगाए हुए हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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