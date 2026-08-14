/'हे भगवान! ये कैसा दुख...': आग की लपटों में झुलसे दो सगे भाई, एक ने तोड़ा दम, बेटे की मौत पर पिता बदहवास!

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के पोटलिया गांव में गुरुवार शाम घर में खाना बनाते समय अचानक आग लग गई. आग की चपेट में आने से दो सगे भाई गंभीर रूप से झुलस गए. हादसे में 3 वर्षीय हार्दिक पुत्र रामलाल की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं उसके 5 वर्षीय भाई अश्विन की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे उदयपुर रेफर किया गया है.

दोनों बच्चों को अस्पताल ले गए परिजन

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बच्चों के चाचा प्रेम सिंह के अनुसार गुरुवार शाम करीब 7 बजे घर में खाना बनाया जा रहा था. इसी दौरान अचानक आग लग गई और दोनों बच्चे उसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद परिजन दोनों बच्चों को तत्काल कुशलगढ़ सीएचसी लेकर पहुंचे. यहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

बच्चों को बचाने की कोशिश में पिता रामलाल के पैर भी झुलस गए. हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और परिजन दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे.

हार्दिक 90 से 100 प्रतिशत झुलसा था

महात्मा गांधी अस्पताल के सर्जन डॉ. बारुलाल डामोर ने बताया कि दोनों बच्चों को रात करीब पौने 10 बजे गंभीर हालत में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था. डॉक्टर के अनुसार हार्दिक करीब 90 से 100 प्रतिशत तक झुलस गया था. उसकी हालत बेहद गंभीर थी. इलाज के दौरान हार्दिक ने दम तोड़ दिया.

वहीं 5 वर्षीय अश्विन भी गंभीर रूप से झुलसा था. डॉक्टर के मुताबिक उसका शरीर करीब 50 से 60 प्रतिशत तक झुलसा हुआ था. उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उदयपुर के कॉलेज आरएनटी मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया.

बेटे की मौत से पिता बदहवास

इलाज के दौरान बेटे हार्दिक की मौत की खबर मिलते ही पिता रामलाल की हालत बेहद खराब हो गई. वह बदहवास हो गया और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई. परिजन उसे संभालते हुए नजर आए.

अश्विन को उदयपुर रेफर किए जाने के दौरान भी रामलाल काफी देर तक ट्रॉमा सेंटर के बाहर बदहवास अवस्था में बैठा रहा. परिवार पर एक साथ आई इस त्रासदी से अस्पताल में मौजूद परिजन और आसपास के लोग भी भावुक नजर आए.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

घर में खाना बनाते समय हुई इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. एक ओर 3 वर्षीय हार्दिक की मौत हो गई, वहीं दूसरा बेटा अश्विन गंभीर हालत में उदयपुर में उपचार के लिए भेजा गया है. पिता रामलाल भी बच्चों को बचाने के दौरान झुलस गए.

फिलहाल अश्विन का उदयपुर में उपचार किया जाना है. हादसे के बाद परिवार के सामने एक साथ कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और परिजन बच्चे के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद लगाए हुए हैं.