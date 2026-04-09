पागल कुत्ते के दिमाग पर सवार हुई ऐसी सनक, 2 घंटों में 12 लोगों को काटकर किया घायल...

Banswara mad dog attack: बांसवाड़ा गुरुवार सुबह बांसवाड़ा जिले में एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा दिया. महज दो घंटे के अंदर इस कुत्ते ने शहर के विभिन्न इलाकों और आसपास के गांवों में लोगों पर लगातार हमले किए. कुंडल गांव और दानपुर क्षेत्र सहित कई जगहों पर कुत्ते ने बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को अपना शिकार बनाया. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.

हमले की भयावह घटना

पागल कुत्ते ने सबसे पहले शहर के विभिन्न इलाकों में हमला शुरू किया. इसके बाद कुंडल गांव और दानपुर क्षेत्र में भी उसने लोगों को काटना जारी रखा. महज दो घंटे के भीतर 12 लोग घायल हो गए. घायलों में दो महिलाएं, छह पुरुष और एक छोटी बच्ची शामिल है. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दानपुर गांव में एक ही परिवार के चार सदस्य कुत्ते के हमले का शिकार बने.

अस्पताल में हड़कंप

सभी घायल व्यक्ति जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों और स्टाफ में हड़कंप मच गया. डॉक्टरों ने तुरंत सभी घायलों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाने के साथ-साथ प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया. अस्पताल प्रशासन ने इमरजेंसी वार्ड को सक्रिय कर दिया. घायलों का उपचार अभी भी जारी है.

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लोगों में फैला डर

इस घटना के बाद बांसवाड़ा शहर और आसपास के गांवों में भय का माहौल है. खासकर महिलाएं और बच्चे घरों से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पागल कुत्ते को तुरंत पकड़ा जाए या मार दिया जाए ताकि आगे कोई बड़ा हादसा न हो.

प्रशासन की प्रतिक्रिया

घटना की सूचना मिलते ही बांसवाड़ा प्रशासन को सूचित कर दिया गया है. पशु चिकित्सा विभाग और नगर परिषद की टीम को पागल कुत्ते को ढूंढने और पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं. स्थानीय पुलिस भी इस मामले में सक्रिय हो गई है. डॉक्टरों का कहना है कि सभी घायलों को रेबीज का खतरा होने के कारण एंटी-रेबीज वैक्सीन की पूरी डोज दी जाएगी. उन्होंने आमजन से अपील की है कि अगर कोई आवारा कुत्ता दिखे तो उससे दूरी बनाकर रखें और तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशु चिकित्सा विभाग को सूचना दें.

बांसवाड़ा में बढ़ते आवारा कुत्ते

बांसवाड़ा जिले में आवारा कुत्तों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. स्थानीय लोग कहते हैं कि कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इस घटना ने एक बार फिर आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.