PM मोदी के दौरे को लेकर मदन राठौड़ ने पीले चावल देकर लोगों को किया आमंत्रित

Banswara News: PM नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर को प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विभिन्न दुकानों पर जाकर पीले चावल देकर आमजन को आमंत्रित किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ajay ojha
Published: Sep 23, 2025, 11:32 PM IST | Updated: Sep 23, 2025, 11:32 PM IST

PM मोदी के दौरे को लेकर मदन राठौड़ ने पीले चावल देकर लोगों को किया आमंत्रित

Banswara News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर को प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे को लेकर भाजपा ने आमंत्रण अभियान तेज कर दिया है. इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मंगलवार शाम को कुशलबाग मैदान स्थित भाजपा कार्यालय से गांधी मूर्ति तक रैली निकाली.

इस दौरान उन्होंने विभिन्न दुकानों पर जाकर पीले चावल देकर आमजन को नापला स्थित परमाणु बिजली घर के शिलान्यास होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम में व्यापारियों और जनता को आमंत्रित किया. कार्यक्रम में पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बांसवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए ऐतिहासिक होगा. अनुमान है कि मोदी इस मौके पर बांसवाड़ा सहित प्रदेश के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे.

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ लगातार जिलेभर में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, ताकि कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जा सके. पार्टी का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग प्रधानमंत्री की सभा में पहुंचे और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनें.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जमकर बयान दिया. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी चिंता नहीं की, वो केवल भ्रम पैदा करने और फैलाने का काम किया है. गहलोत साहब ने अभी प्रेस के सामने गलत बातें कह दी, जो वास्तविकता से परे है.

उन्होंने हमारी सरकार पर आरोप लगाया कि डिसिप्लिन नहीं है, जबकि डिसिप्लिन उनके राज में नहीं था. आधे विधायकों को लेकर गहलोत साहब होटलों में रहे और आधे विधायक लेकर उन्हीं के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट होटलों में रहे. किसी भी प्रकार का जनता का विकास करना और क्षेत्र के विकास करने का उनको समय नहीं मिला.

यह आपस में लड़ते रहे एक दूसरे क़ो नाकारा निकम्मा कहते रहे. फिर कन्हैयालाल हत्याकांड भी उनके समय में हुआ और वह आरोप हम पर मढ़ रहे हैं. हमारी सरकार ने केस ऑफिसर स्कीम लगा रखी है. प्रत्येक पेशी पर अधिकारी स्वयं जाता है. कोर्ट में जो समय है वो लगता है.

अब हमारे गहलोत साहब भूल जाते हैं कि कसाब को बचाने के लिए किस प्रकार के प्रयास कांग्रेस ने किए थे और वो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी हमारे कार्यकर्ता थे. अरे हमारे कार्यकर्ताओं ने ही उन आरोपियों को पकड़ाया था.

