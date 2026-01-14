ACB रेड पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय का बयान, बोले- पार्टी छोड़ी तो घर में छापा पड़ा

Rajasthan Political Controversy: महेंद्रजीत सिंह मालवीय के घर ACB की जांच के बाद आज बड़ी संख्या में उनके समर्थक भैरव जी मंदिर पहुंचे और इस एक्शन का विरोध किया. इस दौरान मालवीय ने कहा कि इतनी सी छोटी सी बात के ऊपर मेरे घर रात को 12 बजे चार गाड़ी आती है और घर की तलाशी लेती है.
Rajasthan Political Controversy: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में वागड़ के नेता और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के घर ACB की जांच के बाद आज बड़ी संख्या में उनके समर्थक भैरव जी मंदिर पहुंचे और इस एक्शन का विरोध किया. इस दौरान मालवीय ने कहा कि इतनी सी छोटी सी बात के ऊपर मेरे घर रात को 12 बजे चार गाड़ी आती है और घर की तलाशी लेती है.
क्या था घर में वो तो बताओ, कल पेट्रोल पंप पर तलाशी लेती है, मेरा बच्चा गिट्टी का धंधा करता है उसकी तलाशी ले रहे हैं और जेल भेजने की बात कर रहे हैं. जरूररत पड़ी तो हम सड़कें भर देंगे, मेरे घर, पेट्रोल पंप पर छापा पड़ा तो चोरी क्या निकली यह तो बताओ. चोरी कुछ नहीं बता रहे हैं, तो आप पेट्रोल पंप पर क्यों आए थे.
ACB और सरकार से भी पूछना चाहता हूं. आखिर इन लोगों को मेरे घर क्यों भेजा था, क्या मुझे गिरफ्तार करना था या पार्टी को बदनाम करना था, कार्यकर्ता के मन मे बहुत पीड़ा और गुस्सा है. 40 साल की राजनीति में मैंने किसी से रिश्वत नहीं ली, मेरे दुश्मन का भी मैंने कभी तबादला नहीं किया.
सरकार से अपील करता हूं कि मेरे तीन जगह छापा पड़ा है, उसमें क्या चोरी निकली है वो जनता के सामने उजागर करो, ताकि जनता को भी पता चले कि हमने कितनी चोरी की है. एक यहां का MLA जो करोली में जाकर सौदा करता है. करोली में सौदा करने के बाद 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते, साढ़े तीन महीने वो जेल में रहता है.
इसके बाद भी सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करती है और एक छोटा सा मैंने पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ते ही मेरे घर में छापा पड़ जाता है. क्या सरकार तुम सही हो या तुमने जीस MLA को संरक्षण दिया है वो सही है. मेरा जीवन का जो शेष जीवन है मैं वो आप सबके साथ रहूंगा.
