बांसवाड़ा में धर्मांतरण का बड़ा मामला! आदिवासी परिवार ने की शिकायत, गांव में हड़कंप

Banswara News: जिले के गूंदी और कसारवाड़ी सहित आसपास के गांवों में धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया है. बोछड़दा गूंदी निवासी आदिवासी समुदाय के बसु पुत्र परथेंग और उसकी पत्नी कविता और अन्य लोग मंगलवार की शाम को शिकायत दर्ज कराने के लिए एसपी ऑफिस पहुंचे.

शिकायत में बताया कि रविवार की रात में कुछ लोग धर्मांतरण के उद्देश्य से आए थे. इनमें 2 से 3 लोग गांव के ही थे. जब स्थानीय आदिवासी लोगों ने मना कर दिया तो इन लोगों ने कथित तौर पर शराब पीकर मारने की कोशिश की. दो माह पूर्व केरल से भी कुछ लोग आए थे. इस मामले की शिकायत कसारवाड़ी थाने में भी दी है.

कसारवाड़ी थानाधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि बसु की ओर से थाने में कोई रिपोर्ट दी है. प्रकरण दर्ज कर लिया है. वहीं दो माह पूर्व भी गूंदी निवासी हरसंग पर गांव में धर्मांतरण करवाने के आरोप लगे थे. कसारवाड़ी थाने में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था. कसारवाड़ी निवासी कमलेश ने बताया कि ये लोग धर्मांतरण के लिए आदिवासियों को गेहूं, चावल, तेल, कपड़े और पैसों का लालच देते हैं. मुझ्नाकोटा, कसारवाड़ी, सोड़ी, जालूंगपुरा, भोयका बारिया, मस्का और चोरावासड़ में भी चर्च चलने और फादरों ने यह सब करवाने की बात कही है.

धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ कलेक्टर और एसपी को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में ज्ञापन दिया. इस दौरान विहिप जिला उपाध्यक्ष त्रिभुवन व्यास, विहिप विधि प्रकोष्ठ के सदस्य एडवोकेट पंकज बड़ोदिया, हिंदू युवा जनजाति संगठन के अध्यक्ष कमलेश डामोर और बजरंग दल के जिला सह संयोजक हर्षल पंडित मौजूद थे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Banswara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



