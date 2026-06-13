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थानेदार ने मुझे कपड़े उतरवाकर पीटा! मोबाइल के साथ चांदी का कड़ा उतरवाया, युवक ने SHO पर लगाया थर्ड डिग्री टॉर्चर का आरोप

Third Degree Torture: बांसवाड़ा जिले के अरथुना थाना प्रभारी पर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है. शिकायतकर्ता जितेन्द्र सेवक का आरोप है कि पुलिस ने उसे डूंगरपुर के एक मंदिर से उठाकर अरथुना थाने लाया और उसके भाई के बारे में जानकारी लेने के लिए थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया.

Edited byAnsh RajReported byAjay ojha
Published: Jun 13, 2026, 10:16 AM|Updated: Jun 13, 2026, 10:16 AM
थानेदार ने मुझे कपड़े उतरवाकर पीटा! मोबाइल के साथ चांदी का कड़ा उतरवाया, युवक ने SHO पर लगाया थर्ड डिग्री टॉर्चर का आरोप
Image Credit: Third Degree Torture

Banawara News: बांसवाड़ा जिले के अरथुना थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है. अरथुना निवासी जितेन्द्र सेवक ने थाना प्रभारी विनोद मीणा सहित पुलिसकर्मियों पर थर्ड डिग्री टॉर्चर देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है. युवक का आरोप है कि उसके साथ बिना किसी अपराध के अमानवीय व्यवहार किया गया और उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.


भाई की तलाश में पुलिस ने की कार्रवाई

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शिकायतकर्ता जितेन्द्र सेवक के अनुसार उसका भाई जिगर एक युवती को भगाकर ले जाने के मामले में पुलिस के संदेह के दायरे में है. इसी सिलसिले में दौसा पुलिस की टीम अरथुना पुलिस के सहयोग से उसकी तलाश कर रही थी. जितेन्द्र का कहना है कि उसे अपने भाई के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी. इसके बावजूद पुलिस ने उसे डूंगरपुर स्थित एक मंदिर से उठाया और सीधे अरथुना थाने ले गई.


थाने में मारपीट और प्रताड़ना का आरोप

प्रार्थी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि थाने पहुंचने के बाद उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. उसने बताया कि पुलिसकर्मियों ने उसके कपड़े उतरवाकर पट्टे और डंडों से पिटाई की तथा लगातार उसके भाई के बारे में जानकारी देने का दबाव बनाया. युवक का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौच भी की और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया.


मोबाइल और चांदी का कड़ा रखने का आरोप

जितेन्द्र सेवक ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने उसका मोबाइल फोन और हाथ में पहना हुआ चांदी का कड़ा अपने कब्जे में ले लिया. उसने दावा किया कि उसे इन सामानों की कोई रसीद या कानूनी दस्तावेज नहीं दिया गया. युवक ने शिकायत में कहा कि उसके साथ की गई कार्रवाई पूरी तरह अनुचित और गैरकानूनी थी.


परिवार को दी गई धमकी का भी आरोप

शिकायतकर्ता का आरोप है कि थानाधिकारी विनोद मीणा ने उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी थर्ड डिग्री देने की धमकी दी. इस कथित धमकी के बाद परिवार में भय और चिंता का माहौल है. युवक ने कहा कि पुलिस का रवैया बेहद कठोर और डराने वाला था.


उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग

मामले को गंभीर बताते हुए जितेन्द्र सेवक ने पुलिस अधीक्षक, आईजी, डीजीपी तथा मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग की है. उसने आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और उसे न्याय दिलाने की गुहार लगाई है.


पुलिस का पक्ष आना बाकी

फिलहाल इस मामले में पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. शिकायत की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. अब सभी की नजरें पुलिस प्रशासन की आगामी कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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