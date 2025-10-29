Zee Rajasthan
बांसवाड़ा में मंदिर के सामने संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: बांसवाड़ा शहर में जयपुर मार्ग पर स्थित डायलाब मंदिर के सामने स्थित मनोहर बाग क्षेत्र में एक पेड़ पर पिपलोद निवासी 30 वर्षीय विकास निनामा का शव लटका हुआ मिला.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ajay ojha
Published: Oct 29, 2025, 10:23 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 10:23 PM IST

बांसवाड़ा में मंदिर के सामने संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में जयपुर मार्ग पर स्थित डायलाब मंदिर के सामने स्थित मनोहर बाग क्षेत्र में एक पेड़ पर पिपलोद निवासी 30 वर्षीय विकास निनामा का शव लटका हुआ मिला. शव मिलने की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी.

मौके पर मृतक के परिजन पहुंचे और उनकी मौजूदगी में शव को पेट से नीचे उतारा, पुलिस ने शव को महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. पुलिस ने बताया कि मृतक पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से बीमार था और प्रथम दृष्टया आत्महत्या लग रही है. अब आगे की कार्रवाई पोस्टपार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी.

बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा क्षेत्र के बडलिया त्रिपुरा सुन्दरी गांव में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया. यहां रमण पुत्र बटू 38 वर्ष नामक युवक तालाब में मछली मारने गया था, तभी उसके हाथ में रखा बारूदी बम अचानक फट गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

बारूद फटने से रमण के दोनों हाथों के मांस के चिथड़े उड़ गए और वह मौके पर ही गिर पड़ा. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल बांसवाड़ा पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे वार्ड में भर्ती किया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ युवक मछली पकड़ने के लिए बारूद या विस्फोटक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, जिससे ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं. पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि बारूद कहां से लाया गया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBanswara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

