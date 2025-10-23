कपड़ा फंसा और खींच लिया अंदर... खेत में मक्का निकालते वक्त युवक की दर्दनाक मौत

Banswara News: जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में गागरवा पंचायत के मातासुला गांव में मक्का निकालते वक्त थेसर में फंसने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. युवक के कपड़े थ्रेसर में फंसने से हादसा हुआ. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द किया गया.

दानपुर थाना अधिकारी राजवीर सिंह के अनुसार मृतक का नाम 34 वर्षीय बसंत पुत्र नरू निनामा है. मृतक के भाई मुकेश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई. उसने बताया कि बसंत गांव में ही मक्का निकालने के लिए लालू नाम के व्यक्ति के यहां मजदूरी पर गया था. इस दौरान बसंत का रुमाल और कपड़े अचानक मशीन मे फंस गए. इससे वह थेसर के अंदर खिंच गया.

दुर्घटना में मृतक का सिर व हाथ अंदर चले जाने से कट गए थे. जैसे ही यह दुर्घटना हुई, तुरंत मशीन को रोक दिया गया और बसंत को निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी लेकर आए. पोस्टमार्ट के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्थानीय लोगों ने बताया कि बसंत शादीशुदा था लेकिन बरसों पहले उसकी पत्नी उसका साथ छोड़ गई थी. तब से वो अकेला ही था. ग्रामीणों ने बताया कि बसंत इस खेत में काम करने के बाद उसके खुद के खेत में मक्का निकालने की बात कर रहा था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Banswara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-