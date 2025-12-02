कुत्ते को बचाने के चक्कर में नहर में जा गिरी कार, चालक ने खिड़की से निकलकर बचाई जान

Zee Rajasthan
कुत्ते को बचाने के चक्कर में नहर में जा गिरी कार, चालक ने खिड़की से निकलकर बचाई जान

Banswara News: राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के सली पीपली से बस्सी आड़ा रोड पर बड़ा हादसा हो गया, जब लोहारिया निवासी तेजपाल की कार अनियंत्रित होकर बड़ी नहर में गिर गई. नहर में तेज बहाव के बीच कार थोड़ी दूर बहकर पुल से टकराकर अटक गई.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ajay ojha
Published: Dec 02, 2025, 02:16 PM IST | Updated: Dec 02, 2025, 02:16 PM IST



Banswara News: जिले के सली पीपली से बस्सी आड़ा रोड पर बड़ा हादसा हो गया, जब लोहारिया निवासी तेजपाल की कार अनियंत्रित होकर बड़ी नहर में गिर गई. नहर में तेज बहाव के बीच कार थोड़ी दूर बहकर पुल से टकराकर अटक गई.

हादसे के वक्त तेजपाल कार के अंदर था, लेकिन दरवाजे का शीशा खुला होने से वह खिड़की से बाहर कूद गया और उसकी जान बच गई. सूचना पर बस्सी आड़ा चौकी से पुष्पेंद्र सिंह व मोटागांव थाने से हेमेंद्र सिंह, संजय पाटीदार और विजय सिंह मौके पर पहुंचे और भीड़ हटाई.

कार में दो कट्टे गेहूं, एक कट्ठा खाद और चालक का मोबाइल भी था. तेजपाल ने बताया कि कार के आगे अचानक कुत्ता आ जाने से बैलेंस बिगड़ा. बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से कार क़ो बाहर निकाला.

