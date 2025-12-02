कुत्ते को बचाने के चक्कर में नहर में जा गिरी कार, चालक ने खिड़की से निकलकर बचाई जान

Banswara News: राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के सली पीपली से बस्सी आड़ा रोड पर बड़ा हादसा हो गया, जब लोहारिया निवासी तेजपाल की कार अनियंत्रित होकर बड़ी नहर में गिर गई. नहर में तेज बहाव के बीच कार थोड़ी दूर बहकर पुल से टकराकर अटक गई.
Banswara News: जिले के सली पीपली से बस्सी आड़ा रोड पर बड़ा हादसा हो गया, जब लोहारिया निवासी तेजपाल की कार अनियंत्रित होकर बड़ी नहर में गिर गई. नहर में तेज बहाव के बीच कार थोड़ी दूर बहकर पुल से टकराकर अटक गई.
हादसे के वक्त तेजपाल कार के अंदर था, लेकिन दरवाजे का शीशा खुला होने से वह खिड़की से बाहर कूद गया और उसकी जान बच गई. सूचना पर बस्सी आड़ा चौकी से पुष्पेंद्र सिंह व मोटागांव थाने से हेमेंद्र सिंह, संजय पाटीदार और विजय सिंह मौके पर पहुंचे और भीड़ हटाई.
कार में दो कट्टे गेहूं, एक कट्ठा खाद और चालक का मोबाइल भी था. तेजपाल ने बताया कि कार के आगे अचानक कुत्ता आ जाने से बैलेंस बिगड़ा. बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से कार क़ो बाहर निकाला.
Banswara News: प्रदेश के कई जिलों में आमतौर पर आखातीज पर ही नाबालिगों की शादियां कराने की बात सामने आती है, लेकिन आदिवासी अंचल बांसवाड़ा में परिजन उनके नाबालिग बच्चों की शादी 12 महीने में औसतन 7-8 महीने कराने की कोशिश करते हैं.
पिछले 13 महीने में प्रशासन की सजगता से जिले में 70 नाबालिगों के विवाह रुकवाए हैं. जिले में 90 फीसदी से अधिक मामले ऐसे सामने आते हैं, इनमें बच्चों के बालिग होने में एक-डेढ़ साल या कुछ माह का ही अंतर होता है.
इसके बाद भी माता-पिता जैसे-तैसे बच्चों का विवाह कराने की जल्दबाजी में रहते हैं. देखने में यह भी आया कि बाल विवाह के मामले में पूरे साल में 7 से 8 माह इन नाबालिगों की शादी कराने के प्रयास किए जाते हैं. इधर, रविवार को गढ़ी उपखंड के पाराहेड़ा गांव में प्रशासन ने बाल विवाह रुकवाया. यहां लड़की के नाबालिग पाए जाने पर बारात बैरंग लौटी.
