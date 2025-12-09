Zee Rajasthan
बांसवाड़ा में सगाई टूटी तो हैवान बन गया शख्स, बाप-बेटी को चाकुओं से गोदा, हालत नाजुक

Banswara Crime News: राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के दाहोद मार्ग स्थित आकाशवाणी केंद्र के सामने एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां सगाई टूटने से नाराज एक युवक ने युवती के घर में घुसकर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया और परिजन घायल हालत में युवती और उसके पिता को अस्पताल लेकर पहुंचे. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ajay ojha
Published: Dec 09, 2025, 09:04 AM IST | Updated: Dec 09, 2025, 09:04 AM IST

बांसवाड़ा में सगाई टूटी तो हैवान बन गया शख्स, बाप-बेटी को चाकुओं से गोदा, हालत नाजुक

Banswara Crime News: शहर में दाहोद मार्ग स्थित आकाशवाणी केंद्र के सामने एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां सगाई टूटने से नाराज एक युवक ने युवती के घर में घुसकर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया और परिजन घायल हालत में युवती और उसके पिता को अस्पताल लेकर पहुंचे.

घटना के अनुसार, आरोपी युवक सोमवार दोपहर युवती के घर पहुंचा. बताया जा रहा है कि युवक युवती से अपनी सगाई टूटने को लेकर नाराज था और इसी गुस्से में वह हथियार के साथ घर में घुस गया. घर में प्रवेश करते ही उसने युवती पर चाकू से हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से युवती बुरी तरह घायल हो गई. चीख-पुकार सुनकर उसके पिता देवनाथ बीच-बचाव के लिए आगे आए, लेकिन आरोपी ने उन पर भी चाकू से प्रहार कर दिया, जिससे पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए.

उदयपुर रेफर कर दिया

हमले के बाद आरोपी युवक अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर वहां से फरार हो गया. घटना के तुरंत बाद परिजन घायल युवती साधना और पिता देवनाथ को बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय लेकर आए, जहां दोनों का प्राथमिक उपचार किया गया. डॉक्टरों ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए उदयपुर रेफर कर दिया.

उधर, घटना की सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात का जायजा लिया. पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी की बाइक को जब्त कर लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर उसकी तलाश में जुटी हुई हैं.

सगाई टूट जाने से युवक नाराज चल रहा था

स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक और युवती के बीच कुछ समय पहले संबंधों को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन किसी कारण सगाई टूट जाने से युवक नाराज चल रहा था. पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी ने इस घटना को अंजाम देने की तैयारी कब और कैसे की.

फिलहाल दोनों घायलों का इलाज उदयपुर में जारी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना से क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल है, वहीं लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं.

