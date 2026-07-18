/मानगढ़ धाम से फिर गूंजी भील प्रदेश की मांग, हजारों आदिवासियों का शक्ति प्रदर्शन

Banswara News: राजस्थान-गुजरात सीमा पर स्थित बांसवाड़ा जिले के ऐतिहासिक मानगढ़ धाम में रविवार को भील प्रदेश संदेश यात्रा एवं महा सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे. बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के कारण पूरे मानगढ़ धाम क्षेत्र में जनसैलाब जैसा माहौल देखने को मिला. सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज की एकजुटता और अलग भील प्रदेश की मांग को लेकर जनसमर्थन जुटाना रहा.

महा सम्मेलन में भील प्रदेश मोर्चा के विभिन्न प्रतिनिधियों ने मंच से अलग भील प्रदेश के गठन की मांग को प्रमुखता से उठाया. वक्ताओं ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की क्षेत्रीय भाषाओं एवं बोलियों में लोगों को संबोधित करते हुए आदिवासी समाज की संस्कृति, इतिहास और सामाजिक एकता पर जोर दिया. उन्होंने जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा को आदिवासी समाज की पहचान बताते हुए सभी से संगठित रहने का आह्वान किया.

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उपेक्षा और अधिकारों को लेकर लगाए आरोप

सम्मेलन को संबोधित करते हुए कई वक्ताओं ने आरोप लगाया कि लंबे समय से आदिवासी समाज की उपेक्षा की गई है और उन्हें विकास की मुख्यधारा से दूर रखा गया. कुछ वक्ताओं ने वर्तमान सरकार पर भी आदिवासी समाज के अधिकारों और हितों की अनदेखी करने के आरोप लगाए. उनका कहना था कि यदि अलग भील प्रदेश का गठन होता है तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था मिलेगी, जिससे स्थानीय स्तर पर शासन-प्रशासन मजबूत होगा और समाज की समस्याओं का बेहतर समाधान संभव हो सकेगा.

भंवरलाल परमार के संबोधन को लेकर दिखा उत्साह

सम्मेलन के दौरान आदिवासी समाज के प्रमुख विचारक भंवरलाल परमार भी मानगढ़ धाम पहुंचे. उनके मंच पर पहुंचते ही उपस्थित लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. उनके संबोधन को सुनने के लिए सम्मेलन में मौजूद लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला. इस दौरान भील प्रदेश के समर्थन में नारे लगाए गए और समाज की एकजुटता पर बल दिया गया.

महिला वक्ता ने राष्ट्रपति से मांग उठाने की कही बात

सम्मेलन में एक महिला वक्ता ने मंच से कहा कि देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से हैं, इसलिए आने वाले समय में भील प्रदेश की मांग राष्ट्रपति के समक्ष रखी जानी चाहिए. अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं और उनकी स्थिति गंभीर बताई. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जहां कुछ लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, वहीं यहां आदिवासी समाज भील प्रदेश की मांग कर रहा है.

सम्मेलन के दौरान पूरे समय आदिवासी समाज की एकता, सांस्कृतिक पहचान और अलग भील प्रदेश की मांग प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने रही. आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें चार राज्यों से आए लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली.