Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /banswara
  • /मानगढ़ धाम से फिर गूंजी भील प्रदेश की मांग, हजारों आदिवासियों का शक्ति प्रदर्शन

मानगढ़ धाम से फिर गूंजी भील प्रदेश की मांग, हजारों आदिवासियों का शक्ति प्रदर्शन

Banswara News: राजस्थान के मानगढ़ धाम में आयोजित भील प्रदेश संदेश यात्रा एवं महा सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से हजारों आदिवासी पहुंचे. सम्मेलन में अलग भील प्रदेश की मांग उठी, सामाजिक एकता और आदिवासी अधिकारों पर जोर दिया गया.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 18, 2026, 11:03 AM|Updated: Jul 18, 2026, 11:03 AM
मानगढ़ धाम से फिर गूंजी भील प्रदेश की मांग, हजारों आदिवासियों का शक्ति प्रदर्शन
Image Credit: सम्मेलन में अलग भील प्रदेश की मांग उठी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Banswara News: राजस्थान-गुजरात सीमा पर स्थित बांसवाड़ा जिले के ऐतिहासिक मानगढ़ धाम में रविवार को भील प्रदेश संदेश यात्रा एवं महा सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे. बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के कारण पूरे मानगढ़ धाम क्षेत्र में जनसैलाब जैसा माहौल देखने को मिला. सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज की एकजुटता और अलग भील प्रदेश की मांग को लेकर जनसमर्थन जुटाना रहा.

महा सम्मेलन में भील प्रदेश मोर्चा के विभिन्न प्रतिनिधियों ने मंच से अलग भील प्रदेश के गठन की मांग को प्रमुखता से उठाया. वक्ताओं ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की क्षेत्रीय भाषाओं एवं बोलियों में लोगों को संबोधित करते हुए आदिवासी समाज की संस्कृति, इतिहास और सामाजिक एकता पर जोर दिया. उन्होंने जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा को आदिवासी समाज की पहचान बताते हुए सभी से संगठित रहने का आह्वान किया.

Add Zee News as a Preferred Source

उपेक्षा और अधिकारों को लेकर लगाए आरोप

सम्मेलन को संबोधित करते हुए कई वक्ताओं ने आरोप लगाया कि लंबे समय से आदिवासी समाज की उपेक्षा की गई है और उन्हें विकास की मुख्यधारा से दूर रखा गया. कुछ वक्ताओं ने वर्तमान सरकार पर भी आदिवासी समाज के अधिकारों और हितों की अनदेखी करने के आरोप लगाए. उनका कहना था कि यदि अलग भील प्रदेश का गठन होता है तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था मिलेगी, जिससे स्थानीय स्तर पर शासन-प्रशासन मजबूत होगा और समाज की समस्याओं का बेहतर समाधान संभव हो सकेगा.

भंवरलाल परमार के संबोधन को लेकर दिखा उत्साह

सम्मेलन के दौरान आदिवासी समाज के प्रमुख विचारक भंवरलाल परमार भी मानगढ़ धाम पहुंचे. उनके मंच पर पहुंचते ही उपस्थित लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. उनके संबोधन को सुनने के लिए सम्मेलन में मौजूद लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला. इस दौरान भील प्रदेश के समर्थन में नारे लगाए गए और समाज की एकजुटता पर बल दिया गया.

महिला वक्ता ने राष्ट्रपति से मांग उठाने की कही बात

सम्मेलन में एक महिला वक्ता ने मंच से कहा कि देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से हैं, इसलिए आने वाले समय में भील प्रदेश की मांग राष्ट्रपति के समक्ष रखी जानी चाहिए. अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं और उनकी स्थिति गंभीर बताई. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जहां कुछ लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, वहीं यहां आदिवासी समाज भील प्रदेश की मांग कर रहा है.

सम्मेलन के दौरान पूरे समय आदिवासी समाज की एकता, सांस्कृतिक पहचान और अलग भील प्रदेश की मांग प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने रही. आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें चार राज्यों से आए लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Banswara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

बांसवाड़ा की फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, पाउडर की बोरियों के नीचे दबकर मजदूर की मौत

Banswara: 17 वर्षीय छात्र देवराज राठौड़ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, माही नदी में SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी

पुलिस जवान के सामने चलीं तलवारें, जमीन विवाद ने लिया खूनी मोड़, तलवारों से हमला, 8 लोग घायल

ट्रेंडिंग न्यूज़

कोटा में सिजेरियन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, ICU में भर्ती, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

RPS से IPS बने 6 अधिकारी, जानिए किन-किन नामों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

राजस्थान में झमाझम होगी बारिश! 14 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी

जोधपुर में फिर बड़ा मेडिकल कांड! प्रसूता को चढ़ा दिया गलत ब्लड, हालत नाजुक, 7 दिन का मासूम कर रहा इंतजार

"मेरे रहते नकली बीज और खाद बिके तो कृषि मंत्री रहने का कोई हक नहीं" - किरोड़ी लाल मीणा

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

राजस्थान में आंधी-तूफान का तांडव, रूह कंपाने वाला नजारा आया सामने, देखें खौफनाक Videos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आज से इन जिलों में झमाझम बरसेंगे काले बादल

सोते हुए ससुर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार, बचाने आए भतीजे को भी नहीं छोड़ा, ससुराल में दामाद का खूनी हमला

राजस्थान में पुलिस का बड़ा एक्शन! नाकाबंदी में विस्फोटक से भरी बोलेरो जब्त, लाखों का सामान बरामद

जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

राजस्थान में तबादलों पर नया विवाद, PHED से वन विभाग तक ट्रांसफर लिस्ट पर मचा बवाल

मानवता हुई शर्मसार! झाड़ियों में मिला जिंदा नवजात, रोने की आवाज बनी जीवनदान

20 कमरों का स्कूल बना 4 कमरों में कैद! सरकारी लापरवाही के बीच जान जोखिम में डाल पढ़ रहे नौनिहाल

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट… तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

अलवर जिला परिषद बैठक में अनोखा विरोध, कांग्रेस पार्षद कुर्सी तो निर्दलीय सदस्य पत्थर की चक्की लेकर पहुंचे

Gold Silver Price Today: जयपुर में औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी स्थिर, खरीदने का प्लान है तो पहले नोट कर लें आज का भाव

घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार के बेटे सुनील ने कर दिखाया कमाल, NEET में सफलता से रच दिया इतिहास

टॉर्च की रोशनी में सिजेरियन के टांके, जयपुर जनाना अस्पताल में 3 घंटे का भयंकर ब्लैकआउट, लंबे पावर कट से बिगड़े हालात

सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोने और चांदी की कीमतों में दमदार गिरावट, जानें आज के लेटेस्ट रेट

140 करोड़ में बदला जैसलमेर रेलवे स्टेशन का रूप, PM मोदी ने किया वर्चुअल लोकार्पण

Rajasthan Weather Update:राजस्थान में अगले 4 दिन कमजोर रहेगा मानसून, जानें कोटा-जयपुर समेत आपके जिले में कब लौटेगी भारी बारिश

विमल पान मसाला केस में अपडेट, कोर्ट में शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का जवाब पेश

सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

Udaipur में आदमखोर तेंदुए का आतंक, खेत में काम कर रही महिला को गले से दबोचा, मौत

डीग के मदरसे का मौत वाला सेप्टिक टैंक! सफाई करने उतरी छात्राओं पर टूटा कहर, जहरीली गैस ने ली एक की जान

चूरू में बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

राजस्थान में इस दिन से फिर सक्रिय होगा मानसून, जयपुर, कोटा, भरतपुर समेत इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश!

TAGS:
Banswara News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मानगढ़ धाम से फिर गूंजी भील प्रदेश की मांग, हजारों आदिवासियों का शक्ति प्रदर्शन
Banswara News
2
jaipur news
3
Rajasthan Crime
4
Rajasthan Crime
5
Bharatpur News