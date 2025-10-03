Zee Rajasthan
Banswara News: खाना नहीं बना तो विवाहिता के साथ मारपीट! बहु ने सास-ससुर और पति पर लगाया बर्बरता का आरोप

Banswara Crime News:  बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के नयागांव कस्बे में एक बीमार विवाहिता के साथ उसके ससुराल वालों ने रात को कथित तौर पर जमकर मारपीट की, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

Published: Oct 03, 2025, 09:57 AM IST

Rajasthan Crime News: बांसवाड़ा जिले के नयागांव कस्बे में बीमार विवाहिता सुमित्रा कलाल के साथ ससुराल वालों ने खाना न बनाने की बात पर रात को मारपीट की. तबियत खराब होने के बावजूद सास ने उसे डांटा, फिर ससुर और पति ने भी पीटा.

मारपीट की घटना और पीड़िता का संघर्ष
रात के समय सुमित्रा कलाल नामक विवाहिता की तबियत खराब होने के कारण वह सो रही थी. उसने बताया कि तभी उसकी सास ने खाना न बनाने की बात पर उसे डांटा. सुमित्रा ने अपनी खराब हालत का हवाला दिया, लेकिन सास ने उसे पीटना शुरू कर दिया. इसके बाद ससुर और पति भी शामिल हो गए. पीड़िता चिल्लाती रही और खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की.

परिजनों की मदद और शिकायत
लंबे समय तक प्रताड़ना सहने के बाद सुमित्रा ने अपने परिजनों को फोन कर बुलाया. परिजन मौके पर पहुंचे और पीड़िता को बांसवाड़ा शहर ले आए. इसके बाद उन्होंने महिला थाने में ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. सुमित्रा ने पुलिस को बताया कि उसकी तबियत खराब होने के बावजूद सास ने उसे खाना बनाने के लिए मजबूर किया और विरोध करने पर ससुर-पति ने भी मारपीट की.

पुलिस कार्रवाई और इलाज
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है. घायल सुमित्रा को तत्काल एमजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह घटना घरेलू हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है. स्थानीय प्रशासन अब मामले पर नजर रखे हुए है.

