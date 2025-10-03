Rajasthan Crime News: बांसवाड़ा जिले के नयागांव कस्बे में बीमार विवाहिता सुमित्रा कलाल के साथ ससुराल वालों ने खाना न बनाने की बात पर रात को मारपीट की. तबियत खराब होने के बावजूद सास ने उसे डांटा, फिर ससुर और पति ने भी पीटा.

मारपीट की घटना और पीड़िता का संघर्ष

रात के समय सुमित्रा कलाल नामक विवाहिता की तबियत खराब होने के कारण वह सो रही थी. उसने बताया कि तभी उसकी सास ने खाना न बनाने की बात पर उसे डांटा. सुमित्रा ने अपनी खराब हालत का हवाला दिया, लेकिन सास ने उसे पीटना शुरू कर दिया. इसके बाद ससुर और पति भी शामिल हो गए. पीड़िता चिल्लाती रही और खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की.

परिजनों की मदद और शिकायत

लंबे समय तक प्रताड़ना सहने के बाद सुमित्रा ने अपने परिजनों को फोन कर बुलाया. परिजन मौके पर पहुंचे और पीड़िता को बांसवाड़ा शहर ले आए. इसके बाद उन्होंने महिला थाने में ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. सुमित्रा ने पुलिस को बताया कि उसकी तबियत खराब होने के बावजूद सास ने उसे खाना बनाने के लिए मजबूर किया और विरोध करने पर ससुर-पति ने भी मारपीट की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस कार्रवाई और इलाज

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है. घायल सुमित्रा को तत्काल एमजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह घटना घरेलू हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है. स्थानीय प्रशासन अब मामले पर नजर रखे हुए है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-