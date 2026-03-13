बांसवाड़ा के जंगल में रात लगी भीषण आग, वन विभाग पर लापरवाही के आरोप

Banswar Forest Fire: बांसवाड़ा-रतलाम मार्ग पर स्थित टोल नाके के पास स्थित वन क्षेत्र में रात को अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई.
Banswara Forest Fire: राजस्थान के बांसवाड़ा-रतलाम मार्ग पर स्थित टोल नाके के पास स्थित वन क्षेत्र में रात को अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. करीब एक घंटे तक जंगल में आग सुलगती रही और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.
तेज लपटों के साथ जंगल का बड़ा हिस्सा जलने लगा. स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना के बावजूद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे और लापरवाही बरतते रहे. आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची.
जंगल के अंदर तक रास्ता नहीं होने के कारण फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. आग के कारण आसपास का क्षेत्र धुएं से भर गया और वन्यजीवों पर भी खतरा मंडराने लगा. क्षेत्रीय वन अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर लोगों में नाराजगी है.
झालावाड़ जिले के गंगधार क्षेत्र में आज दशा माता का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. सभी मंदिरों में पीपल पूजन करने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है. मंदिरों में आज दशा माता की कथा वाचन का भी आयोजन हो रहा है. पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा कर दशा माता से घर में समृद्धि और खुशहाली की कामनाएं कर रही हैं.
पंडित महिलाओं को राजा नल व रानी दमयंती की कथा सुना रहे हैं. महिलाओं ने पूजन कर पीपल की सात बार परिक्रमा करके पंथवारी का पूजन किया. गंगधार क्षेत्र में यह पर्व बड़े धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाता है और इस पर्व का विशेष महत्व है.
