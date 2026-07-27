/बांसवाड़ा में 'गौ सम्मान अभियान' के तहत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन, गौ संरक्षण के लिए रखीं 8 बड़ी मांगें

राज्य चुनें
Banswara News: देशभर में चल रहे 'गौ सम्मान अभियान' के तहत रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में संत समाज, गौसेवकों और नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में देशी गौवंश के संरक्षण, सम्मान और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार से ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई.
ज्ञापन में रखे गए 8 प्रमुख सुझाव
अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में केंद्रीय गौ सेवा एवं संरक्षण कानून, स्वतंत्र केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय, गौतस्करी और गौवध पर कठोर दंड, प्रत्येक ग्राम पंचायत में नंदीशाला, जिला स्तर पर आदर्श गौशाला, राजमार्गों पर गौ एंबुलेंस, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और गौ-विज्ञान को शिक्षा में शामिल करने सहित 8 प्रमुख सुझाव रखे.
गौवंश संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं- संत समाज
संत समाज का कहना है कि गौवंश संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि कृषि, पर्यावरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सतत विकास से भी जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है. उनका मानना है कि देशी गौवंश के संरक्षण से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी.
अभियान के तहत देशभर से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है. एकत्रित हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा, ताकि गौवंश संरक्षण के लिए व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाई जा सके और प्रभावी कानूनी व्यवस्था लागू हो सके.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Banswara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!