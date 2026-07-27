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बांसवाड़ा में 'गौ सम्मान अभियान' के तहत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन, गौ संरक्षण के लिए रखीं 8 बड़ी मांगें

Banswara News: बांसवाड़ा में गो सम्मान अभियान के तहत संत समाज, गोसेवकों और नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में गो संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून, गो सेवा मंत्रालय, गो एंबुलेंस, नंदीशाला और प्राकृतिक खेती सहित 8 प्रमुख मांगें रखी गईं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ajay ojha
Published:Jul 27, 2026, 01:26 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 01:26 PM IST
बांसवाड़ा में 'गौ सम्मान अभियान' के तहत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन, गौ संरक्षण के लिए रखीं 8 बड़ी मांगें
Image Credit: Banswara News

Banswara News: देशभर में चल रहे 'गौ सम्मान अभियान' के तहत रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में संत समाज, गौसेवकों और नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में देशी गौवंश के संरक्षण, सम्मान और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार से ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई.

ज्ञापन में रखे गए 8 प्रमुख सुझाव

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अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में केंद्रीय गौ सेवा एवं संरक्षण कानून, स्वतंत्र केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय, गौतस्करी और गौवध पर कठोर दंड, प्रत्येक ग्राम पंचायत में नंदीशाला, जिला स्तर पर आदर्श गौशाला, राजमार्गों पर गौ एंबुलेंस, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और गौ-विज्ञान को शिक्षा में शामिल करने सहित 8 प्रमुख सुझाव रखे.

गौवंश संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं- संत समाज

संत समाज का कहना है कि गौवंश संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि कृषि, पर्यावरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सतत विकास से भी जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है. उनका मानना है कि देशी गौवंश के संरक्षण से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी.

अभियान के तहत देशभर से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है. एकत्रित हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा, ताकि गौवंश संरक्षण के लिए व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाई जा सके और प्रभावी कानूनी व्यवस्था लागू हो सके.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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