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बांसवाड़ा में पंचायतीराज कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार को दी आर-पार के आंदोलन की चेतावनी

Banswara News: बांसवाड़ा जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग के खिलाफ आर-पार के आंदोलन की चेतावनी दी है.

Edited byAman Singh
Published: Jun 19, 2026, 04:55 PM|Updated: Jun 19, 2026, 04:55 PM
बांसवाड़ा में पंचायतीराज कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार को दी आर-पार के आंदोलन की चेतावनी
Image Credit: Banswara News

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग के खिलाफ आर-पार के आंदोलन की चेतावनी दी है. आज त्रम्बकेश्वर महादेव मंदिर में सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हवन यज्ञ कर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया.

संगठन का आरोप है कि पिछले दो वर्षों से विभाग 16 हजार मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है तथा उनकी जायज मांगों को कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 की जांच के नाम पर लंबित रखा गया है. कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री, पंचायतीराज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की है.

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संगठन का कहना है कि बार-बार मांग उठाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है. इसी के चलते संगठन ने "स्वाभिमान बचाओ आंदोलन-ध्यानाकर्षण से जल समाधि तक" अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. आंदोलन की शुरुआत ज्ञापन सौंपने से होगी और मांगें पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन तेज किया जाएगा. कर्मचारियों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

राजस्थान बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सूरतगढ़ में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पीटीआई भर्ती 2026 में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है. संघ ने बताया कि वर्तमान में प्रस्तावित 900 से 1079 पद प्रदेश के लाखों बी.पी.एड., डी.पी.एड. और सी.पी.एड. डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं तथा विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकता की तुलना में बहुत कम हैं.

ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं, लेकिन वहां शारीरिक शिक्षकों के पद पर्याप्त नहीं हैं. वहीं सेवानिवृत्तियों के कारण भी हजारों पद रिक्त पड़े हैं. संघ ने कहा कि राज्य सरकार की खेल प्रोत्साहन योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षित पीटीआई की नियुक्ति आवश्यक है. संघ ने सरकार से मांग की है कि रिक्त पदों को शामिल कर पीटीआई भर्ती 2026 में कम से कम 5000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जाए.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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