/बांसवाड़ा में पंचायतीराज कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार को दी आर-पार के आंदोलन की चेतावनी

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग के खिलाफ आर-पार के आंदोलन की चेतावनी दी है. आज त्रम्बकेश्वर महादेव मंदिर में सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हवन यज्ञ कर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया.

संगठन का आरोप है कि पिछले दो वर्षों से विभाग 16 हजार मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है तथा उनकी जायज मांगों को कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 की जांच के नाम पर लंबित रखा गया है. कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री, पंचायतीराज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की है.

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संगठन का कहना है कि बार-बार मांग उठाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है. इसी के चलते संगठन ने "स्वाभिमान बचाओ आंदोलन-ध्यानाकर्षण से जल समाधि तक" अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. आंदोलन की शुरुआत ज्ञापन सौंपने से होगी और मांगें पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन तेज किया जाएगा. कर्मचारियों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है.

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राजस्थान बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सूरतगढ़ में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पीटीआई भर्ती 2026 में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है. संघ ने बताया कि वर्तमान में प्रस्तावित 900 से 1079 पद प्रदेश के लाखों बी.पी.एड., डी.पी.एड. और सी.पी.एड. डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं तथा विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकता की तुलना में बहुत कम हैं.

ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं, लेकिन वहां शारीरिक शिक्षकों के पद पर्याप्त नहीं हैं. वहीं सेवानिवृत्तियों के कारण भी हजारों पद रिक्त पड़े हैं. संघ ने कहा कि राज्य सरकार की खेल प्रोत्साहन योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षित पीटीआई की नियुक्ति आवश्यक है. संघ ने सरकार से मांग की है कि रिक्त पदों को शामिल कर पीटीआई भर्ती 2026 में कम से कम 5000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जाए.

