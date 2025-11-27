बांसवाड़ा में पैंथर ने किया किसान पर हमला, बुरी तरह घायल

Banswara News: जिले के खमेरा थाना क्षेत्र स्थित बडेदा गांव में खेतों में पानी पिलाने के दौरान किसान पर पैंथर ने हमला कर दिया. इस हमले में किसान के दोनों हाथ में पैंथर ने काट लिया. किसान चिल्लाया तो परिजन उसकी तरफ भागे तो पैंथर जंगल में भाग निकला.

घायल किसान क़ो परिजन उपचार के लिए निजी वाहन से स्थानीय अस्पताल घाटोल ले गए. वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद रात्रि क़ो एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया. परिजनों ने बताया कि केसीया पुत्र हिरा निवासी बडेदा का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है.

परिजनों ने बताया कि केसीया खेतों में पानी पिला रहा था. इस दौरान अचानक जंगल से आकर तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया. दोनों हाथ पर काट लिया.

Banswara News: जिले के सेनावासा ग्राम पंचायत में पंचायत प्रशासक गणपत कटारा पर शुक्रवार देर शाम एक जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है. घटना उस समय हुई जब गणपत अपने साथी मनीष कलाल के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे. रास्ते में कार सवार हमलावरों ने दोनों को निशाना बनाकर बेहद खतरनाक तरीके से टक्कर मार दी.

कार से मारी जोरदार टक्कर, बाइक बोनट में फंसी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पंकज कटारा, सुनील कटारा और उनके साथियों ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी कार से गणपत की बाइक को जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सीधा कार के बोनट में जा फंसी और दोनों सड़क पर गिर पड़े.

गिरने के बाद भी नहीं रुके हमलावर, कार चढ़ाने का प्रयास

गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े गणपत और मनीष पर हमलावरों ने कार को आगे-पीछे कर उन्हें कुचलने की कोशिश की. यही नहीं, कार से उतरकर आरोपियों ने लट्ठों से दोनों पर बेरहमी से हमला किया. इससे दोनों को गंभीर चोटें आईं.

