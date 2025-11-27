Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बांसवाड़ा में पैंथर ने किया किसान पर हमला, बुरी तरह घायल

Banswara News: राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र स्थित बडेदा गांव में खेतों में पानी पिलाने के दौरान किसान पर पैंथर ने हमला कर दिया. इस हमले में किसान के दोनों हाथ में पैंथर ने काट लिया. किसान चिल्लाया तो परिजन उसकी तरफ भागे तो पैंथर जंगल में भाग निकला.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ajay ojha
Published: Nov 27, 2025, 01:43 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 01:43 PM IST

Trending Photos

क्या आपको जानते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी कौन हैं?
5 Photos
rajasthan quiz

क्या आपको जानते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी कौन हैं?

Rajasthan weather Update: राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, ठंड करेगी हाल बेहाल
6 Photos
Rajasthan weather Update

Rajasthan weather Update: राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, ठंड करेगी हाल बेहाल

सिर्फ 2 घंटे में हेलीकॉप्टर से राजस्थान आएंगी 5 बाघिन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में होंगी शिफ्ट
6 Photos
Rajasthan news

सिर्फ 2 घंटे में हेलीकॉप्टर से राजस्थान आएंगी 5 बाघिन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में होंगी शिफ्ट

PM Kisan Yojana 22nd Installment: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी PM Kisan योजना की 22 वीं किस्त, जानें क्यों होगा ऐसा?
5 Photos
PM Kisan 22nd Instalment

PM Kisan Yojana 22nd Installment: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी PM Kisan योजना की 22 वीं किस्त, जानें क्यों होगा ऐसा?

बांसवाड़ा में पैंथर ने किया किसान पर हमला, बुरी तरह घायल

Banswara News: जिले के खमेरा थाना क्षेत्र स्थित बडेदा गांव में खेतों में पानी पिलाने के दौरान किसान पर पैंथर ने हमला कर दिया. इस हमले में किसान के दोनों हाथ में पैंथर ने काट लिया. किसान चिल्लाया तो परिजन उसकी तरफ भागे तो पैंथर जंगल में भाग निकला.

घायल किसान क़ो परिजन उपचार के लिए निजी वाहन से स्थानीय अस्पताल घाटोल ले गए. वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद रात्रि क़ो एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया. परिजनों ने बताया कि केसीया पुत्र हिरा निवासी बडेदा का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है.

परिजनों ने बताया कि केसीया खेतों में पानी पिला रहा था. इस दौरान अचानक जंगल से आकर तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया. दोनों हाथ पर काट लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पढ़ें बांसवाड़ा की एक और खबर
Banswara News: जिले के सेनावासा ग्राम पंचायत में पंचायत प्रशासक गणपत कटारा पर शुक्रवार देर शाम एक जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है. घटना उस समय हुई जब गणपत अपने साथी मनीष कलाल के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे. रास्ते में कार सवार हमलावरों ने दोनों को निशाना बनाकर बेहद खतरनाक तरीके से टक्कर मार दी.

कार से मारी जोरदार टक्कर, बाइक बोनट में फंसी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पंकज कटारा, सुनील कटारा और उनके साथियों ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी कार से गणपत की बाइक को जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सीधा कार के बोनट में जा फंसी और दोनों सड़क पर गिर पड़े.

गिरने के बाद भी नहीं रुके हमलावर, कार चढ़ाने का प्रयास
गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े गणपत और मनीष पर हमलावरों ने कार को आगे-पीछे कर उन्हें कुचलने की कोशिश की. यही नहीं, कार से उतरकर आरोपियों ने लट्ठों से दोनों पर बेरहमी से हमला किया. इससे दोनों को गंभीर चोटें आईं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Banswara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news