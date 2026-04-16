/शिकार देख मुंह से बहने लगी लार, 6:24 पर लगाया पिंजरा, 6:50 पर कैद हुआ पैंथर

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र में एक खौफनाक पैंथर ने स्थानीय लोगों को आतंकित कर रखा था. कई दिनों से गाय-बकरियों का शिकार करने वाला यह पैंथर आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया.



पैंथर की बढ़ीं गतिविधियां

नाटावाड़ा गांव में गाय का शिकार होने के बाद पैंथर की गतिविधियां काफी बढ़ गई थीं. ग्रामीणों में दहशत का माहौल था. वन विभाग के हरेन्द्र सिंह ने बताया कि पैंथर पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में सक्रिय था और नियमित रूप से पशुओं का शिकार कर रहा था.



दो दिन पहले लगाया गया था पिंजरा

वन विभाग के रेंजर प्रवीण अहारी के निर्देश पर दो दिन पहले नाटावाड़ा गांव में पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था. लेकिन उस समय पैंथर वहां नहीं फंसा. बुधवार शाम को भगोरा बगली फार्म हाउस के पास पैंथर की मूवमेंट की सूचना मिली. वन विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शाम 6:24 बजे बगली फार्म हाउस के पास पिंजरा लगाया. पैंथर शिकार की तलाश में था. ठीक 6:50 बजे पैंथर बकरे का शिकार करने पहुंचा और पिंजरे में फंस गया. कुल 26 मिनट के अंदर ही खूंखार पैंथर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया.



बांसवाड़ा लाया गया पैंथर

वन विभाग के अनुसार पैंथर को सुरक्षित तरीके से पकड़कर बांसवाड़ा लाया गया है. विभाग अब इस पैंथर को आगे कहां छोड़ा जाएगा, इस पर फैसला लेगा. स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग की इस तेज कार्रवाई की सराहना की है. उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से पैंथर के आतंक के कारण वे रात में घर से बाहर निकलने में भी डर रहे थे. अब इलाके में राहत की सांस ली जा रही है.वन विभाग का कहना है कि पैंथर को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई थी और पिंजरा लगाने की रणनीति सफल रही.

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