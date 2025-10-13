Zee Rajasthan
बांसवाड़ा में छुट्टी वाले दिन PHED ऑफिस को बना दिया BAR, सरकारी दफ्तर में शराब पार्टी का खुलासा

PHED Office Alcohol Found: बांसवाड़ा में रविवार को दाहोद मार्ग स्थित PHED कार्यालय में छुट्टी के दिन शराब पार्टी का मामला सामने आया. विभाग के अकाउंटेंट गौतम कुमार सोनी सहित तीन अन्य लोग कार्यालय की लेखा शाखा में शराब पीते पकड़े गए. एसई जे.के. चारण ने छापा मारकर इस अवैध गतिविधि का खुलासा किया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 13, 2025, 10:34 AM IST | Updated: Oct 13, 2025, 10:34 AM IST

बांसवाड़ा में छुट्टी वाले दिन PHED ऑफिस को बना दिया BAR, सरकारी दफ्तर में शराब पार्टी का खुलासा

Banswara News: बांसवाड़ा में रविवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां शहर के दाहोद मार्ग पर स्थित लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) कार्यालय में छुट्टी के दिन शराब पार्टी आयोजित की गई. यह पार्टी विभाग के अकाउंटेंट सहित कई कर्मचारियों की मौजूदगी में हुई, जो सरकारी कार्यालय के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी. घटना का खुलासा तब हुआ जब विभाग के अधीक्षक अभियंता (एसई) जे.के. चारण ने अचानक छापा मारा.


शराब पीते पकड़े गए कर्मचारी, मचा हड़कंप
छापे के दौरान एसई चारण ने देखा कि अकाउंटेंट गौतम कुमार सोनी के साथ तीन अन्य व्यक्ति कार्यालय की लेखा शाखा में शराब पी रहे थे. अधिकारी को देखते ही गौतम कुमार सोनी और उनके दो साथी मौके से भाग निकले. हालांकि, एक व्यक्ति को चारण ने पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस युवक को हिरासत में लिया और उसके पास से शराब की बियर की बोतलें बरामद कीं. यह घटना विभाग में अनुशासनहीनता का गंभीर मामला मानी जा रही है.

पुलिस कार्रवाई और जांच शुरू
इस घटना के बाद एसई जे.के. चारण ने अकाउंटेंट गौतम कुमार सोनी और अन्य दो फरार आरोपियों के खिलाफ राजतालाब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. पकड़े गए युवक से पूछताछ जारी है, और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. यह पहली बार है जब किसी अधिकारी ने अपने ही कार्यालय में छापा मारकर इस तरह की अवैध गतिविधि का पर्दाफाश किया, जो सरकारी कर्मचारियों के आचरण पर सवाल खड़े करता है.

प्रशासनिक सख्ती और भविष्य की कार्रवाई
पुलिस ने इस पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है. इस घटना ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और नैतिकता को लेकर नई बहस छेड़ दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि छुट्टी के दिन ऐसी गतिविधियों से विभाग की छवि धूमिल हुई है, और अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है.

