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पुलिस जवान के सामने चलीं तलवारें, जमीन विवाद ने लिया खूनी मोड़, तलवारों से हमला, 8 लोग घायल

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव में जमीन विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. दबंगों ने तलवार और धारदार हथियारों से एक ही परिवार के आठ लोगों पर हमला कर दिया. घटना में एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया है. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पहले से शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई और घटना के दौरान मौजूद पुलिस जवान भी हमले को रोकने के बजाय वीडियो बनाता रहा.

Edited byAnsh RajReported byAjay ojha
Published: Jul 10, 2026, 08:16 AM|Updated: Jul 10, 2026, 08:16 AM
पुलिस जवान के सामने चलीं तलवारें, जमीन विवाद ने लिया खूनी मोड़, तलवारों से हमला, 8 लोग घायल
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. थाने से महज एक किलोमीटर की दूरी पर हुई इस वारदात में कथित दबंगों ने तलवारों और अन्य धारदार हथियारों से एक परिवार पर हमला कर दिया. हमले में महिला और पुरुष सहित आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया. गंभीर रूप से घायल सोहन पुत्र कपूरा की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया.

महिला समेत आठ लोग घायल

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हमले में घायल होने वालों में सोहन पुत्र कपूरा, दिनेश पुत्र सोहन, मुकेश पुत्र सोहन, सानुर पुत्र सोहन, रीना पुत्री सोहन, कंकु पत्नी सोहन और रेखा पत्नी मुकेश सहित अन्य लोग शामिल हैं. सभी का अस्पताल में उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एक व्यक्ति की हालत सबसे अधिक चिंताजनक बनी हुई है.

पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. परिजनों का आरोप है कि उन्होंने इस विवाद को लेकर घटना से एक दिन पहले ही पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. उनका यह भी आरोप है कि वारदात के समय मौके पर पुलिस का एक जवान मौजूद था, फिर भी करीब 11 हमलावर तलवारों और धारदार हथियारों से हमला करते रहे. पीड़ित पक्ष का दावा है कि जवान ने हमलावरों को रोकने की बजाय घटना का वीडियो बनाया.

इन लोगों पर लगाया गया हमला करने का आरोप

पीड़ित परिवार ने महेश, मांगीलाल, गोविंद, पप्पूलाल, शंकरलाल सहित अन्य लोगों पर हमले का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि हमलावरों के साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद थीं. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके में निगरानी बढ़ा दी है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं. साथ ही, घटना के दौरान पुलिसकर्मी की भूमिका और पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस घटना ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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