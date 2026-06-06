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बांसवाड़ा में शादी समारोह बना रणभूमि, चावल खत्म होने के बाद दुल्हन...

Rajasthan Crime: बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के ठूंमठ गांव में शादी समारोह के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर जमकर बवाल हो गया.

Edited byAman SinghReported byAjay ojha
Published: Jun 06, 2026, 12:53 PM|Updated: Jun 06, 2026, 12:53 PM
बांसवाड़ा में शादी समारोह बना रणभूमि, चावल खत्म होने के बाद दुल्हन...
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के ठूंमठ गांव में एक शादी समारोह के दौरान पुरानी रंजिश के चलते जमकर बवाल हो गया. परिवार में खुशियों का माहौल उस समय तनाव में बदल गया जब कुछ लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया.

घटना में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार, हवसिंग पुत्र नीमजी अपने छोटे भाई की बेटी की शादी में मौजूद था. इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर 10-15 लोगों ने उसपर हमला कर दिया. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कला पति मड़िया, भारत पुत्र कला, महेश पुत्र कला, बाबू पुत्र मलसिंह समेत अन्य लोगों ने मिलकर मारपीट की और वारदात को अंजाम दिया.

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक हुए हमले से शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और मेहमानों में दहशत फैल गई. घटना के बाद घायल हवसिंग को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपियों ने पहले शादी में चावल खत्म होने की बात को लेकर विवाद खड़ा किया और इसके बाद हमला कर दिया. हालांकि, विवाद की वास्तविक वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है. सूचना मिलने पर कुशलगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है तथा साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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