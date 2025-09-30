Zee Rajasthan
58 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: बांसवाड़ा जिले में आनंदपुरी थाना क्षेत्र के छाजा कस्बे के ब्राह्मण मोहल्ले में मंगलवार सुबह घर में महिला की लहूलुहान लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ajay ojha
Published: Sep 30, 2025, 08:54 PM IST | Updated: Sep 30, 2025, 08:54 PM IST

58 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आनंदपुरी थाना क्षेत्र के छाजा कस्बे के ब्राह्मण मोहल्ले में मंगलवार सुबह घर में महिला की लहूलुहान लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मृतक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कलावती पत्नी सुरेंद्र पंड्या उम्र 58 वर्ष का गला काट दिया गया.

एएसआई रतनलाल ने बताया कि महिला विधवा थी और घर में अकेली रहती थी, उसके पुत्र घाटोल में रहते हैं. जानकारी के मुताबिक सुबह दूध वाला दूध देने आया तब घटना का पता चला.

धारदार हथियार से महिला का गला काटा गया है. घर की रसोई में महिला की लाश पड़ी हुई मिली है. घटना कितनी बजे हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. सूचना पर आनंदपुरी थाने से पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा. एफएसएल टीम को सूचना दी गई.

एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंच साक्ष्य एकत्रित किए. वहीं घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कस्बे में धरना-प्रदर्शन किया गया. मौके पर पुलिस बल तैनात है. जानकारी के मुताबिक महिला के हाथ में सोने की चूड़ियां, कान में पहने झुमके गायब हैं.

राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS के कार्यक्रम का विरोध करते हुए NSUI के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर जमकर नारेबाजी की. एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि आज का दिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए काला दिन है.

जाखड़ ने कहा कि यूनिवर्सिटी में क्यों ये कार्यक्रम किया जा रहा है ये कार्यक्रम किसी अन्य मैदान में भी किया जा सकता था. छात्रों के हाथों में जिस दौर में किताबें होनी चाहिए, उस दौर में हथियारों का पूजन कर रहे हैं हम इसका विरोध करते हैं.

यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने आते हैं, यहां अच्छी एजुकेशन मिलेगी इस उम्मीद में आते हैं, लेकिन यहां पर RSS के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं. NSUI कार्यकर्ताओं ने कुलपति आवास की तरफ जाने की कोशिश की फिर पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग करते हुए कार्यकर्ताओं को हटाया गया. प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई उनको अस्पताल भेजवाया गया.

