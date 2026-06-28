/बांसवाड़ा में जमीन विवाद में एक ही परिवार के दो गुट भिड़े, लाठी-भाटा से हमला, 5 लोग घायल

Rajasthan Crime: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सदर थाना क्षेत्र के गुर्जरवाड़ा में एक जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. जहां एक ही परिवार के दो गुटों के बीच हुई लाठी-भाटा और मारपीट में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

सभी घायलों को परिजन खून से लथपथ हालत में तत्काल महात्मा गांधी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार जारी है. घायलों की पहचान राजू पुत्र सज्जन सिंह, रकमा पुत्र धारजी, अशोक पुत्र सूरजमल, आर्यन पुत्र राजू और राहुल पुत्र अर्जुन के रूप में हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

जमीन के स्वामित्व को लेकर हुआ विवाद

घटना के बाद सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर नियंत्रण किया. पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है तथा मारपीट में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विवाद जमीन के स्वामित्व को लेकर हुआ, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. वहीं सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के बड़लिया गांव में शनिवार शाम को सर्पदंश से एक आठ वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, विक्रम पुत्र नागजी घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसे जहरीले सर्प ने डस लिया. परिजन आनन-फानन में बच्चे को बेसुध हालत में महात्मा गांधी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है. सूचना पर संबंधित थाना पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. उल्लेखनीय है कि जिले में मानसून के दौरान लगातार सर्पदंश के मामले सामने आ रहे हैं और जिला अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है. प्रशासन ने लोगों से बारिश के मौसम में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.

