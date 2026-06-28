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बांसवाड़ा में जमीन विवाद में एक ही परिवार के दो गुट भिड़े, लाठी-भाटा से हमला, 5 लोग घायल

Rajasthan Crime: बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई. लाठी-भाटा और मारपीट में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Edited byAman SinghReported byAjay ojha
Published: Jun 28, 2026, 02:03 PM|Updated: Jun 28, 2026, 02:03 PM
बांसवाड़ा में जमीन विवाद में एक ही परिवार के दो गुट भिड़े, लाठी-भाटा से हमला, 5 लोग घायल
Image Credit: Banswara NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सदर थाना क्षेत्र के गुर्जरवाड़ा में एक जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. जहां एक ही परिवार के दो गुटों के बीच हुई लाठी-भाटा और मारपीट में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

सभी घायलों को परिजन खून से लथपथ हालत में तत्काल महात्मा गांधी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार जारी है. घायलों की पहचान राजू पुत्र सज्जन सिंह, रकमा पुत्र धारजी, अशोक पुत्र सूरजमल, आर्यन पुत्र राजू और राहुल पुत्र अर्जुन के रूप में हुई है.

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जमीन के स्वामित्व को लेकर हुआ विवाद

घटना के बाद सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर नियंत्रण किया. पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है तथा मारपीट में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विवाद जमीन के स्वामित्व को लेकर हुआ, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. वहीं सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के बड़लिया गांव में शनिवार शाम को सर्पदंश से एक आठ वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, विक्रम पुत्र नागजी घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसे जहरीले सर्प ने डस लिया. परिजन आनन-फानन में बच्चे को बेसुध हालत में महात्मा गांधी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है. सूचना पर संबंधित थाना पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. उल्लेखनीय है कि जिले में मानसून के दौरान लगातार सर्पदंश के मामले सामने आ रहे हैं और जिला अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है. प्रशासन ने लोगों से बारिश के मौसम में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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