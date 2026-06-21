/चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल

Rajasthan Crime: राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में राजतालाब थाना क्षेत्र के खांदु कॉलोनी में घरेलू हिंसा का गंभीर मामला सामने आया है. जहां चार माह की गर्भवती महिला के साथ उसके पति, सास और देवर द्वारा कथित रूप से मारपीट किए जाने का आरोप लगा है.

घायल अवस्था में महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसके उपचार के दौरान कई टांके लगे. पीड़िता क्षमा वैष्णव ने आरोप लगाया कि उसका पति संजय आए दिन शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

महिला का कहना है कि पति के अन्य महिलाओं से संबंध हैं, जिसका विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया जाता है. उसने बताया कि पहले भी पांच बार मारपीट हो चुकी है और इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ.

पीड़ित महिला के अनुसार, इस बार पति संजय, देवर सुनील और सास ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की. सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और पीड़िता के बयान दर्ज कर मामले की जांच कर रही है.



पढ़ें एक और बड़ी खबर

बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र से मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है. बागीदौरा क्षेत्र के अगोरिया गांव में मजदूरी के लिए आए एक नाबालिग को काम पर रखने से इनकार करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने फावड़े से हमला कर दिया. हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

जानकारी के अनुसार, करण सिंह पुत्र प्रभुलाल, जो एक सेठ के यहां मुनीमगिरी का कार्य करता है, मजदूरों के चयन का काम देख रहा था. इसी दौरान मजदूरी के लिए आए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल था. नाबालिग होने के कारण उसे काम देने से मना कर दिया गया. इससे नाराज होकर उसके पिता ने फावड़े से हमला कर दिया.

हमले में करण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. घायल युवक हमीरपुरा का निवासी बताया जा रहा है. सूचना मिलते ही कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

