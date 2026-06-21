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चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल

Rajasthan Crime: बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र में चार माह की गर्भवती महिला के साथ उसके पति, सास और देवर द्वारा कथित रूप से मारपीट मामला सामने आया है.

Edited byAman SinghReported byAjay ojha
Published: Jun 21, 2026, 08:37 PM|Updated: Jun 21, 2026, 08:37 PM
चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में राजतालाब थाना क्षेत्र के खांदु कॉलोनी में घरेलू हिंसा का गंभीर मामला सामने आया है. जहां चार माह की गर्भवती महिला के साथ उसके पति, सास और देवर द्वारा कथित रूप से मारपीट किए जाने का आरोप लगा है.

घायल अवस्था में महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसके उपचार के दौरान कई टांके लगे. पीड़िता क्षमा वैष्णव ने आरोप लगाया कि उसका पति संजय आए दिन शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है.

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महिला का कहना है कि पति के अन्य महिलाओं से संबंध हैं, जिसका विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया जाता है. उसने बताया कि पहले भी पांच बार मारपीट हो चुकी है और इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ.

पीड़ित महिला के अनुसार, इस बार पति संजय, देवर सुनील और सास ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की. सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और पीड़िता के बयान दर्ज कर मामले की जांच कर रही है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र से मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है. बागीदौरा क्षेत्र के अगोरिया गांव में मजदूरी के लिए आए एक नाबालिग को काम पर रखने से इनकार करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने फावड़े से हमला कर दिया. हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

जानकारी के अनुसार, करण सिंह पुत्र प्रभुलाल, जो एक सेठ के यहां मुनीमगिरी का कार्य करता है, मजदूरों के चयन का काम देख रहा था. इसी दौरान मजदूरी के लिए आए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल था. नाबालिग होने के कारण उसे काम देने से मना कर दिया गया. इससे नाराज होकर उसके पिता ने फावड़े से हमला कर दिया.

हमले में करण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. घायल युवक हमीरपुरा का निवासी बताया जा रहा है. सूचना मिलते ही कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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