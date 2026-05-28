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जमीन के लालच में पति बना जल्लाद, लोहे के कोह से पत्नी की कर डाली हत्या

Rajasthan Crime: बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते पति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

Edited byAman SinghReported byAjay ojha
Published: May 28, 2026, 05:36 PM|Updated: May 28, 2026, 05:36 PM
जमीन के लालच में पति बना जल्लाद, लोहे के कोह से पत्नी की कर डाली हत्या
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान में बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जमीन विवाद के चलते एक पति ने अपनी ही पत्नी की लोहे के कोह से हमला कर निर्मम हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार, मृतका इतरी के नाम पीहर पक्ष की जमीन थी. आरोपी पति सूरज मईड़ा लंबे समय से जमीन अपने नाम करवाने का दबाव बना रहा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि आधी रात को विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर पत्नी पर लोहे के कोह से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

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सुबह परिजन घायल महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने हत्या के आरोपी पति सूरज मईड़ा को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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