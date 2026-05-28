/जमीन के लालच में पति बना जल्लाद, लोहे के कोह से पत्नी की कर डाली हत्या

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Rajasthan Crime: बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते पति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया.
Rajasthan Crime: राजस्थान में बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जमीन विवाद के चलते एक पति ने अपनी ही पत्नी की लोहे के कोह से हमला कर निर्मम हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया.
जानकारी के अनुसार, मृतका इतरी के नाम पीहर पक्ष की जमीन थी. आरोपी पति सूरज मईड़ा लंबे समय से जमीन अपने नाम करवाने का दबाव बना रहा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि आधी रात को विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर पत्नी पर लोहे के कोह से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.
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सुबह परिजन घायल महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने हत्या के आरोपी पति सूरज मईड़ा को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है.
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