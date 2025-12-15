Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Banswara: वन रक्षक भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड जबराराम जाट ने पूछताछ में किए कई बड़े खुलासे, 9 दिन की पीसी रिमांड की मांग

Banswara News: राजस्थान में वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक नया अपडेट सामने आया. मास्टरमाइंड जबराराम जाट  ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ajay ojha
Published: Dec 15, 2025, 04:14 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 04:14 PM IST

Trending Photos

राजस्थान का ‘पीला सोना’! पाकिस्तान से जुड़ा है इसका चौंकाने वाला कनेक्शन
8 Photos
Rajasthan quiz

राजस्थान का ‘पीला सोना’! पाकिस्तान से जुड़ा है इसका चौंकाने वाला कनेक्शन

राजस्थान में 15 हजार कर्मचारियों पर लटकी तलवार, इस वजह से जा भी सकती है इनकी नौकरी
7 Photos
rajasthan government employees

राजस्थान में 15 हजार कर्मचारियों पर लटकी तलवार, इस वजह से जा भी सकती है इनकी नौकरी

Palace on Wheels में देशवासियों को भी मिल सकती है किराया छूट, डिप्टी CM दिया कुमारी का आश्वासन
7 Photos
jaipur news

Palace on Wheels में देशवासियों को भी मिल सकती है किराया छूट, डिप्टी CM दिया कुमारी का आश्वासन

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कहां है 'चकला-बेलन' गांव ?
7 Photos
rajasthan news

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कहां है 'चकला-बेलन' गांव ?

Banswara: वन रक्षक भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड जबराराम जाट ने पूछताछ में किए कई बड़े खुलासे, 9 दिन की पीसी रिमांड की मांग

Banswara News: वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड जबराराम जाट को बांसवाड़ा लाकर जिला अस्पताल में मेडिकल कराया. इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां एसओजी द्वारा 9 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की जाएगी.

एसओजी के एडिशनल एसपी भवानी शंकर मीणा ने बताया कि पीसी रिमांड के दौरान आरोपी ने कई अहम खुलासे किए हैं. पूछताछ में चार अन्य आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी पूरी जानकारी एसओजी के पास मौजूद है. सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

जबराराम जाट ने जल्दी अमीर बनने और शॉर्टकट पैसे के लालच में यह कांड किया. अब तक इस मामले में 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बता दें कि आरोपी जबराराम जाट ने पूछताछ के दौरान बताया था कि उसने पेपर सीधे प्रिंटिंग प्रेस से खरीदा था, जिसके बदले करीब 25 लाख रुपये दिए थे. इसके बाद पेपर को कई गिरोह को बेचे और लगभग 1.5 करोड़ रुपये इकट्ठे किए थे.

जबराराम जाट मूल रूप से पचपट्टण (बालोतरा), हाल नहर कॉलोनी, रामजी का गोल, बाड़मेर का रहने वाला है, जो लंबे वकेत से फरार था. एएसपी भवानीशंकर के नेतृत्व में टीम ने मुख्य सरगना शिक्षक जबराराम जाट को गुजरात से गिरफ्तार किया था. आरोपी पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

वनरक्षक भर्ती का पेपर बांसवाड़ा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, बाड़मेर और अजमेर में भी पेपर लीक हुआ था, जिसमें जबराराम की कई लोगों की भी मदद की थी. इन लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई थी.

पढ़िए बांसवाड़ा की एक और खबर
बांसवाड़ा शहर के दाहोद मार्ग पर चेतक कॉम्प्लेक्स के सामने रात को पैदल चल रहे युवक को पिकअप ने टक्कर मार दी. इस हादसे में अवी कंसारा नाम का 22 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को स्थानीय लोगों ने शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर स्थिति गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया.

घटना की जानकारी राजतालाब थाना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस चिकित्सालय पहुंची और घटना की जानकारी ली. वहीं, पुलिस ने आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक पिकअप दिखाई दे रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Banswara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news