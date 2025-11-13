राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर मिली प्रेमी जोड़ें की लाशें, इस ‘लव मिस्ट्री केस’ से मचा हड़कंप

Banswara Crime News: राजस्थान-गुजरात की सीमा पर बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत वरेठ के घने जंगलों में बुधवार को युवक-युवती के सड़े-गले शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. शव पुराने होने से सड़ गए थे. युवती की लाश अर्धनग्न अवस्था में जमीन पर पड़ी मिली, जबकि युवक पेड़ पर फंदे से लटका था. युवक का सिर फंदे में फंसा हुआ था ओर गर्दन से अलग होकर शव नीचे पड़ा हुआ था. शव ज्यादा दिन पुराने होने से गिरना प्रतीत हो रहा है.

युवक का शव पेड़ सो तो युवती की शव नीचे पड़ा मिला

पेड़ से रस्सी का फंदा लटका हुआ था. पुलिस ने बताया की घटना स्थल से युवक के जेब से आधार कार्ड मिला जिससे उसकी शिनाख्त गुजरात के माहीसागर जिले के संतरामपुर थाना क्षेत्र के सेमलिया निवासी धर्मेश पुत्र मुकेश भाई उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई. वहीं लड़की की पहचान दाहोद के फतेहपुरा थाना क्षेत्र गडरा निवासी शीतल बेन पुत्री लवजी भाई गरासिया उम्र 18 वर्ष के रूप में हुई. इनकी लाश का पता तब लगा जब ग्रामीण लकड़ी काटने जंगल की ओर गए, तो उन्होंने एक पेड़ पर लटका शव देखा, जबकि नीचे युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा था. शवों से दुर्गंध उठ रही थी.

पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच

ग्रामीणों ने समाजसेवी दिनेश को सूचना दी, जिन्होंने तत्काल आनंदपुरी थाना पुलिस को सूचित किया. इस पर थानाधिकारी और मानगढ़ चौकी से हेडकांस्टेबल सहित पुलिस दल घटनास्थल पहुंचा. पुलिस ने शव नीचे उत्तरवाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया.पुलिस को पहले युवती का शव मिला, शरीर पर कपड़े नहीं होकर अर्धनग्न था. तलाशी के दौरान करीब 30 फीट दूर युवक का शव मिला. यह दृश्य देखकर पुलिस भी सन्नरह गई. पुलिस आत्महत्या, हत्या या और अन्य पहलुओं से जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मौके से 3 फोन हुए बरामद

मौके से पुलिस ने तीन मोबाइल फोन बरामद किए. एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र करवाए. पुलिस के अनुसार शव कई दिन पुराने हैं. सड़े-गले शवों से चेहरे पहचानना मुश्किल है. युवती का शव जमीन से चिपक गया था. दोनों शवों को बांसवाड़ा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-