3 साल से पिता कर रहा था बेटी का शोषण, FIR दर्ज होने के बाद सामने आया मामला

Rajasthan Crime News: बांसवाड़ा में पिता द्वारा लगातार यौन शोषण का शिकार हुई बेटी ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी पिता को नामजद किया. पीड़िता की हिम्मत से बड़ा हादसा टला, मामला कोर्ट में आगे बढ़ेगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ajay ojha
Published: Oct 06, 2025, 03:19 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 03:19 PM IST

3 साल से पिता कर रहा था बेटी का शोषण, FIR दर्ज होने के बाद सामने आया मामला

Banswara Crime News: राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में अन्य प्रदेश से आकर बसे एक परिवार में एक गंभीर मामला सामने आया है. घर में पिता द्वारा लगातार यौन शोषण का शिकार हुई एक युवा बेटी ने हिम्मत जुटाकर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को नामजद किया.

रात नौ बजे मुकदमा कराया दर्ज
पुलिस के अनुसार, शनिवार रात करीब नौ बजे, पीड़िता अकेले थाने पहुंची और अपने साथ हुई पीड़ा साझा की. इसके बाद उसने औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि उसके पिता और मां दोनों प्राइवेट नौकरी करते हैं. मां के व्यस्त रहने के कारण पिता पिछले तीन-चार सालों से लगातार उसका यौन शोषण कर रहा था.

बार-बार दे रहा था धमकी
पीड़िता ने कहा कि पिता ने बार-बार धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसे जान से मार देगा. इस डर और धमकी के कारण वह लंबे समय तक खामोश रहने को मजबूर रही. अपनी मां को भी वह कुछ नहीं बता पाई. इसी कारण पिता उसे घर में लगातार सताता रहा. मामला शुक्रवार सुबह करीब पौने आठ बजे और गंभीर हो गया, जब पिता ने फिर उसके साथ वारदात की. पीड़िता इस घटना से डर और घबराहट में आ गई. काफी सोच-विचार के बाद उसने न्याय के लिए थाने का रुख किया.

महिला थानाधिकारी ने की एफआईआर दर्ज
महिला थानाधिकारी खुशबू ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट पर तुरंत FIR दर्ज की गई. पुलिस ने उसका बयान दर्ज करने के साथ मेडिकल मुआयना भी करवाया. मामले की जांच जारी है. जल्द ही पीड़िता का कोर्ट में बयान लिया जाएगा और उसके अनुरूप कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. यह घटना समाज के लिए चेतावनी है कि बच्चों और युवाओं के साथ होने वाले अत्याचार पर नजर रखी जानी चाहिए. पीड़िता की हिम्मत और थाने तक पहुँचने की कोशिश यह दर्शाती है कि भय के बावजूद न्याय की उम्मीद बनी रहती है.

