/बाल काटे, मारपीट की… निर्वस्त्र करने की कोशिश, महिला से अभद्रता का वीडियो वायरल

Rajasthan Crime News: बांसवाड़ा जिले के अरथुना थाना क्षेत्र के आजना गांव में एक महिला के साथ मारपीट और अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है. वायरल वीडियो में कुछ महिलाएं पीड़ित महिला के साथ मारपीट करती और उसके बाल काटती दिखाई दे रही हैं. पीड़ित पक्ष ने महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश किए जाने का भी आरोप लगाया है. वीडियो सामने आने के बाद एसपी सुधीर जोशी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

आजना गांव का बताया जा रहा यह वीडियो मंगलवार शाम की घटना से जुड़ा है. वीडियो में कुछ महिलाएं एक महिला के साथ मारपीट करती नजर आ रही हैं. इसी दौरान उसके बाल काटे जाने के दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैलने के बाद लोगों ने घटना को लेकर नाराजगी जताई और पुलिस तक इसकी जानकारी पहुंची.

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एसपी ने दिए तुरंत कार्रवाई के निर्देश

वीडियो पुलिस के सामने आने के बाद बांसवाड़ा एसपी सुधीर जोशी ने अरथुना थानाधिकारी विनोद कुमार को मामले में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस टीम ने पीड़ित महिला से संपर्क कर उसकी शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है.

पीड़िता ने परिवार के लोगों पर लगाए आरोप

अरथुना थानाधिकारी के अनुसार पीड़ित महिला ने अपने पति और परिवार की कुछ महिलाओं के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है. शिकायत में महिला ने अपने साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किए जाने के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है और सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है.

पति को हिरासत में लेकर पूछताछ

पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के पति को डिटेन कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी वजह सामने आ सके. वहीं वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

वीडियो बनाने वालों पर भी उठे सवाल

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा है कि वीडियो बनाने वाले कई लोग मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने महिला को बचाने की कोशिश नहीं की. सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि हिंसा को रोकने के बजाय लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहे. हालांकि पुलिस फिलहाल वायरल वीडियो और शिकायत दोनों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

जांच के बाद साफ होगी पूरी सच्चाई

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच जारी है और केवल वायरल वीडियो के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. पीड़िता के बयान, वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों की जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल पुलिस मारपीट में शामिल बताए जा रहे अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है.