Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /banswara
  • /बाल काटे, मारपीट की… निर्वस्त्र करने की कोशिश, महिला से अभद्रता का वीडियो वायरल

बाल काटे, मारपीट की… निर्वस्त्र करने की कोशिश, महिला से अभद्रता का वीडियो वायरल

Rajasthan News: बांसवाड़ा के आजना गांव में महिला से मारपीट और बाल काटने का वीडियो वायरल हुआ है. निर्वस्त्र करने की कोशिश का भी आरोप है. पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ajay ojha
Published:Sep 03, 2026, 03:49 PM IST | Updated:Sep 03, 2026, 03:49 PM IST
बाल काटे, मारपीट की… निर्वस्त्र करने की कोशिश, महिला से अभद्रता का वीडियो वायरल
Image Credit: बांसवाड़ा के आजना गांव में महिला से मारपीट और बाल काटने का वीडियो वायरल हुआ है.

Rajasthan Crime News: बांसवाड़ा जिले के अरथुना थाना क्षेत्र के आजना गांव में एक महिला के साथ मारपीट और अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है. वायरल वीडियो में कुछ महिलाएं पीड़ित महिला के साथ मारपीट करती और उसके बाल काटती दिखाई दे रही हैं. पीड़ित पक्ष ने महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश किए जाने का भी आरोप लगाया है. वीडियो सामने आने के बाद एसपी सुधीर जोशी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
आजना गांव का बताया जा रहा यह वीडियो मंगलवार शाम की घटना से जुड़ा है. वीडियो में कुछ महिलाएं एक महिला के साथ मारपीट करती नजर आ रही हैं. इसी दौरान उसके बाल काटे जाने के दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैलने के बाद लोगों ने घटना को लेकर नाराजगी जताई और पुलिस तक इसकी जानकारी पहुंची.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी ने दिए तुरंत कार्रवाई के निर्देश
वीडियो पुलिस के सामने आने के बाद बांसवाड़ा एसपी सुधीर जोशी ने अरथुना थानाधिकारी विनोद कुमार को मामले में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस टीम ने पीड़ित महिला से संपर्क कर उसकी शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है.

पीड़िता ने परिवार के लोगों पर लगाए आरोप
अरथुना थानाधिकारी के अनुसार पीड़ित महिला ने अपने पति और परिवार की कुछ महिलाओं के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है. शिकायत में महिला ने अपने साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किए जाने के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है और सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है.

पति को हिरासत में लेकर पूछताछ
पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के पति को डिटेन कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी वजह सामने आ सके. वहीं वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

वीडियो बनाने वालों पर भी उठे सवाल
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा है कि वीडियो बनाने वाले कई लोग मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने महिला को बचाने की कोशिश नहीं की. सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि हिंसा को रोकने के बजाय लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहे. हालांकि पुलिस फिलहाल वायरल वीडियो और शिकायत दोनों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

जांच के बाद साफ होगी पूरी सच्चाई
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच जारी है और केवल वायरल वीडियो के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. पीड़िता के बयान, वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों की जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल पुलिस मारपीट में शामिल बताए जा रहे अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

कोटा में साइबर ठगी की बड़ी साजिश नाकाम, 190 फर्जी सिम के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

नाबालिग बच्ची के साथ 20 लाख के जेवर लेकर फरार हो गया था आरोपी, 10 दिन बाद पुलिस ने किया Arrest

भरतपुर के उच्चैन में मारपीट का LIVE VIDEO वायरल, घर में घुसकर परिवार पर लाठी-डंडों से हमला, 6 लोग घायल

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Crime
Rajasthan news
banswara news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बाल काटे, मारपीट की… निर्वस्त्र करने की कोशिश, महिला से अभद्रता का वीडियो वायरल
2
3
4
5