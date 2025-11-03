Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान का मदारेश्वर महादेव,जहां हर सच्चे भक्त की मनोकामना होती है पूरी!

Rajasthan famous Mandir: बांसवाड़ा का मदारेश्वर महादेव मंदिर पर्वतमाला की गुफा में स्थित है. इसका प्राकृतिक शिवलिंग मनोकामना पूर्ण करने वाला स्थल माना जाता है. श्रावण में कावड़ यात्रा और शिवरात्रि पर मेला यहां की मुख्य धार्मिक परंपराएं हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 03, 2025, 10:26 AM IST | Updated: Nov 03, 2025, 10:26 AM IST

Trending Photos

Kota Weather Update: कोटा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने 3-4 नवंबर के लिए जारी किया अलर्ट
8 Photos
kota weather update

Kota Weather Update: कोटा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने 3-4 नवंबर के लिए जारी किया अलर्ट

बीकानेर शादी का जलवा, दो भाइयों ने भांजों को दिया 1.56 करोड़ का भव्य मायरा, बेनीवाल भी हुए शरीक
7 Photos
Bikaner Wedding Mayra

बीकानेर शादी का जलवा, दो भाइयों ने भांजों को दिया 1.56 करोड़ का भव्य मायरा, बेनीवाल भी हुए शरीक

Jodhpur Road Accident: जोधपुर सड़क हादसे से दहला पूरा राजस्थान, खून से लथ-पथ 15 शव, तस्वीरों में देखें खौफनाक मंजर
11 Photos
jodhpur road accident

Jodhpur Road Accident: जोधपुर सड़क हादसे से दहला पूरा राजस्थान, खून से लथ-पथ 15 शव, तस्वीरों में देखें खौफनाक मंजर

राजस्थान में सोने के दाम की चमक हुई कम, चांदी भी पड़ी फीकी, जानें आज क्या है लेटेस्ट भाव
7 Photos
gold silver price today

राजस्थान में सोने के दाम की चमक हुई कम, चांदी भी पड़ी फीकी, जानें आज क्या है लेटेस्ट भाव

राजस्थान का मदारेश्वर महादेव,जहां हर सच्चे भक्त की मनोकामना होती है पूरी!

Madreshwar Mahadev Banswara: राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित मदारेश्वर महादेव का मंदिर शिव भक्तों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है. यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के कारण अद्वितीय है.

शिवलिंग का अनोखा प्राकृतिक स्वरूप
मदारेश्वर महादेव की सबसे बड़ी विशेषता यहां का शिवलिंग है, जो एक पर्वतमाला के भीतर बनी प्राकृतिक गुफा में अवस्थित है. शिवलिंग का यह अनोखा प्राकृतिक स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए इसे और भी पूज्यनीय बनाता है, और इसीलिए इसे मनोकामना पूर्ण करने वाला स्थल माना जाता है. भक्त मानते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहां अवश्य स्वीकार होती है.

प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नज़ारा
मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है, वहां से पूरे बांसवाड़ा शहर और आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा जा सकता है. यह स्थान न केवल धार्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक शानदार गंतव्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

धार्मिक परंपराएं और मेले
सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होने के कारण, मदारेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की विशेष भीड़ उमड़ती है.

श्रावण मास: श्रावण मास के दौरान यहां की धार्मिक यात्रा विशेष महत्व रखती है. इस समय कावड़ यात्री बेणेश्वर धाम से पवित्र जल कलश में भरकर पैदल ही मदारेश्वर तक पहुंचते हैं और महादेव का जलाभिषेक करते हैं. यह यात्रा भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है. मदारेश्वर में शिवरात्रि के अवसर पर जिले का सबसे बड़ा मेला भी आयोजित होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए आते हैं. मदारेश्वर महादेव मंदिर आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सुंदरता और गहरी आस्था का प्रतीक है, जो हर शिव भक्त को आकर्षित करता


प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Banswara news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news