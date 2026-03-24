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बांसवाड़ा बनेगा टूरिज्म हॉटस्पॉट! ‘सिटी ऑफ हंड्रेड आइलेंड्स’ को संवारने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान

Rajasthan News: माही बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है. ‘हंड्रेड आइलेंड्स’ क्षेत्र में इको-टूरिज्म, वाटर एक्टिविटीज और सुविधाएं विकसित होंगी. इसके लिए समिति बनाई गई है, जिससे रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Mar 24, 2026, 10:34 PM IST | Updated:Mar 24, 2026, 10:34 PM IST

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बांसवाड़ा बनेगा टूरिज्म हॉटस्पॉट! ‘सिटी ऑफ हंड्रेड आइलेंड्स’ को संवारने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान

Banswara News: राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में स्थित माही बांध, जो अब तक सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, अब पर्यटन के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है. बांध के जलभराव क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक धरोहर ‘हंड्रेड आइलेंड्स’ और आसपास की जमीन को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने इस इलाके को पर्यटन मानचित्र पर लाने की दिशा में अहम कदम उठाया है.

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. यह समिति माही बांध क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करेगी. योजना के तहत नियंत्रित और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे जल संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

इस समिति की अध्यक्षता उदयपुर संभागीय आयुक्त को सौंपी गई है. इसके अलावा बांसवाड़ा जिला कलेक्टर, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, उपवन संरक्षक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, सहायक नगर नियोजक और पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक को सदस्य बनाया गया है. वहीं, माही परियोजना निर्माण वृत्त के अधीक्षण अभियंता को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.

समिति माही बांध के जलभराव क्षेत्र, टापुओं और आसपास की सरकारी व निजी भूमि के उपयोग को तय करेगी. इसके साथ ही सीमांकन, लीज या आवंटन की प्रक्रिया, वाटर स्पोर्ट्स और अन्य पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए नियम और दिशा-निर्देश भी तैयार किए जाएंगे. खास बात यह रहेगी कि इन सभी कार्यों में पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और किसी भी तरह के प्रदूषण को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

माही बांध के बैकवॉटर में फैले टापू, हरियाली और चारों ओर की पहाड़ियां पहले से ही पर्यटकों को आकर्षित करती रही हैं. ‘सिटी ऑफ हंड्रेड आइलेंड्स’ के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र में अब वाटर एक्टिविटीज, प्रकृति आधारित पर्यटन और व्यू प्वाइंट जैसे नए आकर्षण विकसित किए जाएंगे, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ेगी.

राज्य सरकार का यह प्रयास इस क्षेत्र को न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के प्रमुख इको-टूरिज्म स्थलों में शामिल कर सकता है. योजनाबद्ध विकास से यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

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जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के अनुसार, माही बांध का विकास संतुलित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जाएगा. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ राजस्व में भी वृद्धि होगी और क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी.

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