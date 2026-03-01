Banswara News: बोर्ड परीक्षा देने निकली 12वीं की छात्रा, रास्ते में हार्ट अटैक से हुई मौत

Heart Attack Student Banswara: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए हैं. शनिवार को बोर्ड परीक्षा देने जा रही 12वीं कक्षा की एक होनहार छात्रा की रास्ते में ही मौत हो गई. सुनहरे भविष्य के सपने लेकर परीक्षा केंद्र की ओर बढ़े कदम अस्पताल की दहलीज तक ही पहुंच सके.

कृषि विज्ञान का था पेपर

मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले के नया खेड़ा गांव की रहने वाली 20 वर्षीय पूजा कुमारी मीणा बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सागवा में 12वीं की छात्रा थी.

बता दें कि पूजा सागवा छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही थी. शनिवार को उसका कृषि विज्ञान विषय का बोर्ड पेपर था. वह अपनी सहेलियों के साथ हंसते-बोलते परीक्षा केंद्र की ओर जा रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आया और वह सड़क पर ही बेसुध होकर गिर पड़ी.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत

पूजा को गिरता देख उसकी सहेलियां और स्थानीय ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े. जिसके बाद जिला परिषद सदस्य नरसिंह निनामा और स्थानीय सरपंच की मदद से पूजा को निजी वाहन से तुरंत सज्जनगढ़ सरकारी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. चिकित्सकों ने जांच के बाद पूजा को मृत घोषित कर दिया. थानाधिकारी धनपत सिंह के अनुसार, शुरुआती जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है. छात्रा के माता-पिता को प्रतापगढ़ सूचना दे दी गई है. उनके पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

गमगीन माहौल

बता दें कि विद्यालय परिवार, सहपाठी और छात्रावास के अन्य छात्र इस खबर से स्तब्ध हैं. जो छात्रा सुबह तक साथ में परीक्षा की तैयारी कर रही थी, उसका अचानक चले जाना सबको झकझोर गया है.

युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामले

पिछले कुछ समय में राजस्थान सहित देशभर में कम उम्र के युवाओं और छात्रों में अचानक कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के मामले बढ़ना एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है.परीक्षा का तनाव या अन्य शारीरिक कारण, विशेषज्ञों के लिए यह शोध का विषय है.

