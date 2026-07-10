/ACB का बड़ा धमाका! 1.30 लाख की रिश्वत डील का खुलासा, उदयपुर के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी पर शिकंजा

Banswara News: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बांसवाड़ा में बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयपुर जोन के संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. रतन बिलवाल के कथित दलाल अब्दुल कादिर को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. एसीबी के मुताबिक, शिकायतकर्ता से सोनोग्राफी मशीन के संचालन के लिए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर का नाम जोड़ने संबंधी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत मांगी गई थी. कार्रवाई के दौरान दलाल को पकड़ लिया गया, जबकि आरोपी अधिकारी डॉ. रतन बिलवाल टीम की भनक लगते ही कार्यालय से फरार हो गए. उनकी तलाश जारी है.

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो को शिकायत मिली थी कि रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति जारी करने के बदले 1.30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन कराया. जांच के दौरान सामने आया कि डॉ. रतन बिलवाल अपने कथित दलाल अब्दुल कादिर के जरिए 30 हजार रुपये लेने पर सहमत हुए और इसी रकम की मांग की गई.

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ट्रैप के दौरान दलाल गिरफ्तार

एसीबी के उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह की निगरानी में और पुलिस उप अधीक्षक रतनसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान अब्दुल कादिर ने 30 हजार रुपये की रिश्वत की रकम गिनकर अपने कब्जे में ली. हालांकि, उसे जैसे ही एसीबी की कार्रवाई का अंदेशा हुआ, वह रिश्वत की रकम शिकायतकर्ता के कार्यालय में ही छोड़कर भाग निकला. इसके बावजूद एसीबी ने उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया.

अधिकारी फरार, तलाश जारी

जांच में शिकायतकर्ता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर एसीबी ने माना कि रिश्वत मांगने के मामले में डॉ. रतन बिलवाल और अब्दुल कादिर दोनों की भूमिका सामने आई है. लेकिन कार्रवाई की भनक लगने के बाद डॉ. बिलवाल अपने कार्यालय से निकल गए. फिलहाल एसीबी की टीम उनकी तलाश कर रही है और जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस. परिमला की निगरानी में मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है. गिरफ्तार आरोपी अब्दुल कादिर से पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे मामले की परतें खोली जा सकें. ब्यूरो ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब यह पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं.