Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /banswara
  • /ACB का बड़ा धमाका! 1.30 लाख की रिश्वत डील का खुलासा, उदयपुर के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी पर शिकंजा

ACB का बड़ा धमाका! 1.30 लाख की रिश्वत डील का खुलासा, उदयपुर के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी पर शिकंजा

Rajasthan News: उदयपुर जोन के संयुक्त निदेशक डॉ. रतन बिलवाल के लिए 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने दलाल अब्दुल कादिर को बांसवाड़ा में गिरफ्तार कर लिया. सोनोग्राफी मशीन के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी के बदले रिश्वत मांगी गई थी. कार्रवाई की भनक लगते ही डॉ. बिलवाल फरार हो गए.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAjay ojha
Published: Jul 10, 2026, 10:22 PM|Updated: Jul 10, 2026, 10:22 PM
ACB का बड़ा धमाका! 1.30 लाख की रिश्वत डील का खुलासा, उदयपुर के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी पर शिकंजा
Image Credit: ACB ने उदयपुर जोन के संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के कथित दलाल अब्दुल कादिर को किया गिरफ्तार.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Banswara News: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बांसवाड़ा में बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयपुर जोन के संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. रतन बिलवाल के कथित दलाल अब्दुल कादिर को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. एसीबी के मुताबिक, शिकायतकर्ता से सोनोग्राफी मशीन के संचालन के लिए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर का नाम जोड़ने संबंधी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत मांगी गई थी. कार्रवाई के दौरान दलाल को पकड़ लिया गया, जबकि आरोपी अधिकारी डॉ. रतन बिलवाल टीम की भनक लगते ही कार्यालय से फरार हो गए. उनकी तलाश जारी है.

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो को शिकायत मिली थी कि रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति जारी करने के बदले 1.30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन कराया. जांच के दौरान सामने आया कि डॉ. रतन बिलवाल अपने कथित दलाल अब्दुल कादिर के जरिए 30 हजार रुपये लेने पर सहमत हुए और इसी रकम की मांग की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रैप के दौरान दलाल गिरफ्तार
एसीबी के उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह की निगरानी में और पुलिस उप अधीक्षक रतनसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान अब्दुल कादिर ने 30 हजार रुपये की रिश्वत की रकम गिनकर अपने कब्जे में ली. हालांकि, उसे जैसे ही एसीबी की कार्रवाई का अंदेशा हुआ, वह रिश्वत की रकम शिकायतकर्ता के कार्यालय में ही छोड़कर भाग निकला. इसके बावजूद एसीबी ने उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया.

अधिकारी फरार, तलाश जारी
जांच में शिकायतकर्ता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर एसीबी ने माना कि रिश्वत मांगने के मामले में डॉ. रतन बिलवाल और अब्दुल कादिर दोनों की भूमिका सामने आई है. लेकिन कार्रवाई की भनक लगने के बाद डॉ. बिलवाल अपने कार्यालय से निकल गए. फिलहाल एसीबी की टीम उनकी तलाश कर रही है और जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज
एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस. परिमला की निगरानी में मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है. गिरफ्तार आरोपी अब्दुल कादिर से पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे मामले की परतें खोली जा सकें. ब्यूरो ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब यह पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Banswara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

पेपर लीक मास्टरमाइंड का नया कनेक्शन! ढाका के पिता की 20 करोड़ की लीज पर मचा बवाल

मां के कत्ल का आरोपी बेटा पहुंचा कोर्ट, राजवीर को 1 दिन की पुलिस रिमांड, अब खुलेगा हत्या का राज

जोधपुर में सपनों का घर अब होगा आसान! JDA ला रहा है 61 प्लॉट्स की मेगा ई-नीलामी, जानें पूरी प्रक्रिया

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान शिक्षा विभाग का नया आदेश, तबादले के बाद तुरंत जॉइनिंग अनिवार्य, दोहरी पोस्टिंग पर होगी APO कार्रवाई

राजस्थान के 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! कमजोर पड़ा मानसून, जानिए अब कब होगी बारिश

नितिन गडकरी के बयान पर अशोक गहलोत को जोगाराम पटेल का जवाब, बोले- कहा जरूर, लेकिन किया नहीं

कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, सीकर-चूरू समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

अंतिम संस्कार में जा रहे दो युवकों को रोडवेज बस ने कुचला, सिर से भेजा निकल गया बाहर, बीच सड़क पर दर्दनाक मौत

पेपर लीक के मोस्ट वांटेड सुरेश ढाका के पिता को मिला 20 करोड़ का बजरी ठेका, ठिकानों पर SOG की छापेमारी

जयपुर में बेटी ही बनी मां की दुश्मन, हत्या करने से पहले घर में करवाया तंत्र-मंत्र

राजस्थान में मानसून सक्रिय! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

सलूंबर में खेत में बकरे का शिकार कर बैठे 12 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू, देखें वीडियो

कौन हैं पूर्व सैनिक कैप्टन चुन्नीलाल? जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप

जयपुर में बेटी ने कर डाली मां की हत्या, बेटी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

पर्यावरण संरक्षण के लिए हर पंचायत में बनेंगे 7 वन मित्र, 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य, सरकार ने जारी किए निर्देश

राजस्थान में मानसून का बड़ा यू-टर्न! इन जिलों में आज बारिश का अलर्ट, फिर बदल जाएगा मौसम का मिजाज

राजस्थान में आज थोड़ी थमेगी बारिश की रफ्तार, बस इन जिलों में बादल बरसने का येलो अलर्ट

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी! अब दिन में मिलेगी बिजली, सरकार ने तय की डेडलाइन

बासी पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

दौसा में पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए भाग निकला कार सवार, सेल्समैन को कार के साथ घसीटा

बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, आसमान से जमीन पर गिरे दाम! जानें ताजा रेट

अलवर में 80 वर्षीय बुजुर्ग की घर में हत्या, बेटा बोला- जब घर आया तो पापा के हाथ-पैर भी बंधे थे

राजस्थान में तबादलों का काउंटडाउन, आज आधी रात के बाद फिर लग सकती है रोक

झुंझुनूं में ममता का खौफनाक अंत! मां की बेरहमी से हत्या कर बेटे ने खुद सुनाई मौत की कहानी

पुलिस जवान के सामने चलीं तलवारें, जमीन विवाद ने लिया खूनी मोड़, तलवारों से हमला, 8 लोग घायल

एक नहीं... दो नहीं... पूरे 4 बच्चे! झालावाड़ में अनोखा प्रसव, परिवार में 3 बेटी और 1 बेटे का हुआ आगमन

रंग लाई ओम बिरला की पहल, कोटा-बूंदी के किसानों को MP से मिलेगा सिंचाई का पानी

पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बड़ा कदम, राजस्थान में शुरू हुआ OBC परिवारों का डिजिटल सर्वे

Rajasthan Crime: हाथ-पैर के साथ मुंह बांधा, अलवर में बुजुर्ग का खौफनाक मर्डर

सराफा बाजार में हलचल! सोना हुआ महंगा, चांदी में आई बड़ी गिरावट, जानें ताजा रेट

बूढ़ी मां को ऑन द स्पॉट दिलाया न्याय, चौमूं के SDM आशीष शर्मा का वीडियो वायरल

उदयपुर रेंज में बड़ा पुलिस फेरबदल, प्रतापगढ़ में 9 अधिकारियों की नई पोस्टिंग, 90 पुलिसकर्मी ट्रांसफर

खाटूश्यामजी दर्शन का बहाना, बैग में निकली चरस, पुलिस ने तस्कर को दबोचा

धौलपुर में बारिश बनी काल! आधी रात भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, मलबे में दबा पूरा परिवार

अमायरा केस: 'मेरे बच्चे को मारा गया है, वो इतनी डरी हुई थी कि कूद गई' कहते हुए मां ने मदन दिलावर से की यह अपील

खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

'जरूरत पड़ी तो फिर जाएंगे कोर्ट'... OBC सर्वे पर डोटासरा की सरकार को खुली चुनौती

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

जयपुर में टक्कर से टूटा एयर वाल, सड़क पर बन गया फव्वारा

राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 49 एडिशनल एसपी स्तर के अफसरों के तबादले, जानें किसको कहां और क्या मिली जिम्मेदारी?

TAGS:
ACB Action
Rajasthan News
Banswara News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ACB का बड़ा धमाका! 1.30 लाख की रिश्वत डील का खुलासा, उदयपुर के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी पर शिकंजा
ACB Action
2
Jaipur News
3
SMS Hospital Jaipur
4
Rajasthan News
5
Rajasthan News