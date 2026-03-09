Zee Rajasthan
बांसवाड़ा में ACB का एक्शन, रिश्वत लेते सहायक प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ सहायक हुए ट्रैप

Rajasthan News: बांसवाड़ा में एसीबी ने तहसील कार्यालय के वरिष्ठ सहायक कचरू कटारा और कोष कार्यालय के मिलन भट्ट को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप किया है. जाति प्रमाण पत्र में फर्जी हस्ताक्षर के नाम पर पुलिस का डर दिखाकर यह राशि मांगी गई थी.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAjay ojha
Published:Mar 09, 2026, 03:11 PM IST | Updated:Mar 09, 2026, 03:11 PM IST

Banswar Corruption Case: बांसवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यालय के वरिष्ठ सहायक और कोष कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

मामला, फर्जीवाड़े का डर दिखाकर मांगी वसूली

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी बांसवाड़ा को एक शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत में बताया गया कि परिवादी ने अपने ई-मित्र के माध्यम से एक आवेदक के जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. आवेदन पत्र में पटवारी के कथित फर्जी हस्ताक्षर का हवाला देकर तहसील कार्यालय के वरिष्ठ सहायक कचरू कटारा ने परिवादी को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का डर दिखाया और मामले को निपटाने के लिए रिश्वत की मांग की. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने 26 और 27 फरवरी 2026 को शिकायत का सत्यापन किया. सत्यापन के दौरान आरोपी वरिष्ठ सहायक कचरू कटारा द्वारा 10 हजार रुपए रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई.

जाल बिछाकर दो विभागों के कर्मचारी दबोचे

इसके बाद एसीबी उदयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह के निर्देशन में बांसवाड़ा एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान आरोपी कचरू कटारा ने परिवादी से 10 हजार रुपए की रिश्वत ली और यह राशि अपने परिचित मिलन भट्ट, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (कोष कार्यालय बांसवाड़ा) को दे दी. मिलन भट्ट द्वारा रिश्वत की राशि अपने पास रखने पर एसीबी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया और 10 हजार रुपए बरामद कर लिए.

आगे की कार्रवाई

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ जारी है. साथ ही दोनों के निवास स्थानों की तलाशी भी ली जा रही है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

