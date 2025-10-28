बांसवाड़ा में मौत को दावत! ओवरलोड ऑटो में लटके 25-25 स्कूली बच्चे, आखिर कब जागेगा प्रशासन?

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ओवरलोड वाहनों का दौड़ना आम बात बन चुकी है. सड़कों पर हर दिन सवारियों से ठसाठस भरे वाहन दौड़ते दिखाई देते हैं. लेकिन मंगलवार को इसका खतरनाक नजारा सवाई माता रोड पर देखने को मिला, जहां सरकारी स्कूल के छात्र-छात्राएं ऑटो में लटके हुए सफर करते नजर आए.

ऑटो रिक्शा में 25-25 बच्चे

जानकारी के अनुसार, दो ऑटो रिक्शा में लगभग 25-25 बच्चे बैठे हुए थे. इन ऑटो की छत पर भी कई छात्र बैठे थे, जबकि वाहन की अधिकतम क्षमता केवल आठ सवारियों की है. दोनों ऑटो सवाई माता मार्ग से होते हुए पहाड़ी क्षेत्र की ओर जा रहे थे. संकरी सड़कों और ढलानों वाले इस रास्ते पर इतनी भीड़ के साथ सफर करना बच्चों की जान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है.

रोजाना होता है ऐसा ही हाल - स्थानीय लोग

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह नजारा हर रोज स्कूल के समय पर दिखाई देता है. शाम के वक्त बच्चे इन्हीं ओवरलोड ऑटो से घर लौटते हैं. इलाके में परिवहन और यातायात विभाग की अनदेखी के कारण चालक बिना किसी डर के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं.

विभाग की तरफ से नहीं की गई कार्रवाई

लोगों ने बताया कि कई बार इस तरह की शिकायतें संबंधित विभागों को दी गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. चालक मामूली किराए के लालच में बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं.

कभी भी हो सकता है हादसा

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता, तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. वहीं, क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन और परिवहन विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. बांसवाड़ा जैसे पहाड़ी इलाके में इस तरह का लापरवाह परिवहन न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि मासूम जिंदगियों के लिए खतरे की घंटी भी है.

