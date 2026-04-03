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भैरव जी मंदिर में खेली गई राड़, पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत मालवीया ने भी मारे कंडे, जानें सदियों पुरानी परम्परा

Rajasthan News: बांसवाड़ा के भैरव जी मंदिर में पारंपरिक कंडे मार राड़ का आयोजन हुआ. पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने ढाल लेकर इस अनूठे खेल में हिस्सा लिया. गुजरात और एमपी से आए हजारों श्रद्धालुओं ने गैर नृत्य और मेले का आनंद उठाकर भैरव जी की पूजा की.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAjay ojha
Published:Apr 03, 2026, 06:05 PM IST | Updated:Apr 03, 2026, 06:05 PM IST

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Banswara BhairavJi Mandir: बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर, अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित भगवान भैरव जी के मंदिर में सदियों पुरानी लोक परंपरा का अद्भुत नजारा देखने को मिला. जनजाति समाज की अगाध आस्था के केंद्र इस धाम पर 'कंडे मार राड़' का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. इस साहसिक खेल में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने भी पारंपरिक अंदाज में हिस्सा लेकर सबको चौंका दिया.

ढाल और गोबर के कंडों का अनूठा दृष्य
भैरव जी मेले के मुख्य आकर्षण राड़ में जनजाति क्षेत्र के युवा और बुजुर्ग एक विशेष वेशभूषा में नजर आए. बता दें कि हाथों में लकड़ी की मजबूत ढाल लेकर लोग दो समूहों में बंट गए और एक-दूसरे पर गोबर के सूखे कंडों (उपलों) से वार किया. पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने स्वयं ढाल थामी और पारंपरिक तरीके से कंडे मार राड़ खेली. इस दौरान उनकी पत्नी और निवर्तमान जिला प्रमुख रेशम मालवीया भी उनके साथ मौजूद रहीं.

तीन राज्यों के संगम से महका मेला
28 मार्च से शुरू हुए इस पांच दिवसीय मेले (3 अप्रैल तक) में राजस्थान के साथ-साथ गुजरात और मध्य प्रदेश से भी भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे. मेले में पारंपरिक शहनाई की गूंज के बीच गैर नृत्य ने समां बांध दिया. युवाओं की टोली ने लोक गीतों पर थिरकते हुए अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया. श्रद्धालुओं ने ऊंची पहाड़ियों पर स्थित भैरव जी के मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की और मन्नतें मांगी.

पहाड़ियों पर सेल्फी और उत्साह
दुर्गम रास्ता होने के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी. लोग ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर मेले के विहंगम दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आए. मेले में खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ-साथ कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं का भरपूर मनोरंजन किया.

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