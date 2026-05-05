/बांसवाड़ा में दिल दहला देने वाला हादसा, नदी में नाव पलटी, बच्चे समेत 2 लापता

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के अरथूना थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. संगरेश्वर पुल के पास माही नदी में 10 लोगों को लेकर जा रही एक नाव अचानक संतुलन खो बैठी और पलट गई. इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागते नजर आए.

हादसे के वक्त नाव में सवार 10 में से 8 लोग किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन दो लोग पानी के तेज बहाव में बह गए. वहीं हैरानी की बात यह रही कि हादसे के बाद नाव चलाने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही गढ़ी डीएसपी बाबूलाल रैगर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू करवाया. इसके बाद स्थानीय गोताखोरों और सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलाया गया और नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. अरथूना थाना पुलिस भी लगातार मौके पर मौजूद रहकर रेस्क्यू में जुटी रही.

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लापता लोगों की पहचान 21 वर्षीय जयेश और 8 वर्षीय मानव के रूप में हुई है. दोनों की तलाश के लिए देर शाम तक अभियान चलता रहा. हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंच गए और नदी किनारे जमा हो गए. बताया जा रहा है कि जिस नाव से यह हादसा हुआ, वह देसी किस्म की थी और उसमें किसी भी तरह के सुरक्षा इंतजाम नहीं थे. न तो लाइफ जैकेट दी गई थी और न ही कोई अन्य सुरक्षा साधन मौजूद था. इसी वजह से लोगों ने सफर के दौरान कोई सुरक्षा उपकरण नहीं पहना था.

जानकारी के अनुसार, नाव में सवार सभी लोग घूमने के लिए संगमेश्वर महादेव मंदिर आए थे. मंदिर दर्शन के बाद वे माही नदी में बोटिंग के लिए निकले थे. लेकिन जैसे ही नाव किनारे से करीब 200 मीटर अंदर पहुंची, वह अचानक असंतुलित होकर पलट गई. घटना के बाद नाव चलाने वाला व्यक्ति भी पानी से तैरकर बाहर निकला और मौके से भाग गया, जिससे लोगों में और नाराजगी है. प्रशासन उसकी तलाश में भी जुटा हुआ है.

डीएसपी बाबूलाल रैगर ने बताया कि अंधेरा होने के कारण मंगलवार शाम करीब 4:30 घंटे चले सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा. अब बुधवार सुबह से फिर से रेस्क्यू अभियान तेज किया जाएगा ताकि लापता दोनों लोगों को जल्द से जल्द खोजा जा सके. इस हादसे ने एक बार फिर नदी में बोटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शुरुआती जांच में यह भी सामने आ रहा है कि नाव में तय क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, जो हादसे की एक बड़ी वजह हो सकती है.