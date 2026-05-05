Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /banswara
  • /बांसवाड़ा में दिल दहला देने वाला हादसा, नदी में नाव पलटी, बच्चे समेत 2 लापता

बांसवाड़ा में दिल दहला देने वाला हादसा, नदी में नाव पलटी, बच्चे समेत 2 लापता

Rajasthan News: बांसवाड़ा में माही नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया. 10 लोग सवार थे, 8 सुरक्षित निकले जबकि 2 लोग लापता हैं. रेस्क्यू जारी है. नाविक फरार है और शुरुआती जांच में ओवरलोडिंग व सुरक्षा इंतजाम न होना हादसे की वजह बताया जा रहा है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAjay ojha
Published: May 05, 2026, 09:09 PM|Updated: May 05, 2026, 09:09 PM
बांसवाड़ा में दिल दहला देने वाला हादसा, नदी में नाव पलटी, बच्चे समेत 2 लापता
Image Credit: Banswara Boat Accident

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के अरथूना थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. संगरेश्वर पुल के पास माही नदी में 10 लोगों को लेकर जा रही एक नाव अचानक संतुलन खो बैठी और पलट गई. इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागते नजर आए.

हादसे के वक्त नाव में सवार 10 में से 8 लोग किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन दो लोग पानी के तेज बहाव में बह गए. वहीं हैरानी की बात यह रही कि हादसे के बाद नाव चलाने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही गढ़ी डीएसपी बाबूलाल रैगर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू करवाया. इसके बाद स्थानीय गोताखोरों और सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलाया गया और नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. अरथूना थाना पुलिस भी लगातार मौके पर मौजूद रहकर रेस्क्यू में जुटी रही.

Add Zee News as a Preferred Source

लापता लोगों की पहचान 21 वर्षीय जयेश और 8 वर्षीय मानव के रूप में हुई है. दोनों की तलाश के लिए देर शाम तक अभियान चलता रहा. हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंच गए और नदी किनारे जमा हो गए. बताया जा रहा है कि जिस नाव से यह हादसा हुआ, वह देसी किस्म की थी और उसमें किसी भी तरह के सुरक्षा इंतजाम नहीं थे. न तो लाइफ जैकेट दी गई थी और न ही कोई अन्य सुरक्षा साधन मौजूद था. इसी वजह से लोगों ने सफर के दौरान कोई सुरक्षा उपकरण नहीं पहना था.

जानकारी के अनुसार, नाव में सवार सभी लोग घूमने के लिए संगमेश्वर महादेव मंदिर आए थे. मंदिर दर्शन के बाद वे माही नदी में बोटिंग के लिए निकले थे. लेकिन जैसे ही नाव किनारे से करीब 200 मीटर अंदर पहुंची, वह अचानक असंतुलित होकर पलट गई. घटना के बाद नाव चलाने वाला व्यक्ति भी पानी से तैरकर बाहर निकला और मौके से भाग गया, जिससे लोगों में और नाराजगी है. प्रशासन उसकी तलाश में भी जुटा हुआ है.

डीएसपी बाबूलाल रैगर ने बताया कि अंधेरा होने के कारण मंगलवार शाम करीब 4:30 घंटे चले सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा. अब बुधवार सुबह से फिर से रेस्क्यू अभियान तेज किया जाएगा ताकि लापता दोनों लोगों को जल्द से जल्द खोजा जा सके. इस हादसे ने एक बार फिर नदी में बोटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शुरुआती जांच में यह भी सामने आ रहा है कि नाव में तय क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, जो हादसे की एक बड़ी वजह हो सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Banswara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान की गर्मियों में इन फलों का है राज, तपती धूप में मिलती है जबरदस्त ठंडक!

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में भीषण गर्मी के तेवर होंगे ढीले! अलवर, भरतपुर समेत इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी

क्या आप जानते हैं कि गौरवी-पद्मनाभ की रॉयल एंट्री से Met Gala में कैसे छाया जयपुर का जादू, हॉलीवुड भी दंग

सिर्फ 14 मई तक मौका! राजस्थान में फैक्ट्री लगाने का सपना होगा सच, रीको दे रहा है 5500 प्लॉट का बड़ा ऑफर

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

राजस्थान में मौसम का कहर, 28 जिलों में भारी बारिश-आंधी का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी!

Rajasthan News: जैतसर में गंगनहर फटी! करणी जी वितरिका में 45 फीट का कटाव, खेत बने तालाब

सात समंदर पार से आई दुल्हनिया! नागौर की बहू बनी अमेरिकन बैंकर, शादी की तस्वीरें जीत लेंगी दिल

राजस्थान में आज इंद्रदेव बरपाएंगे कहर! इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, समेत इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी

AC चलाते हुए भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है ब्लास्ट! अपनाएं ये जरूरी सेफ्टी टिप्स

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, 33 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी

फ्री में कचौड़ी नहीं देने पर दुकान में घुसकर की मारपीट, देखें वीडियो

MLA बालकनाथ के बयान से मचा बवाल, सैन समाज का फूटा गुस्सा, BJP अध्यक्ष ने मांगी माफी

PM Kisan की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा खुलासा, इस दिन खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं रुपये!

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

आखिर क्यों 8 साल के बेटे को गोद में लेकर रेलवे ट्रैक पर कूदी मां ? पढ़ें पूरी खबर

क्या आप जानते हैं? किस शहर को कहते हैं ‘मार्बल सिटी’

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर सहित इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

3 दिन में करोड़ों के पार्क की लापरवाही उजागर, झूला झूलते हुए बच्चे के साथ हादसा, ठेकेदार, इंजिनियर या सरकार, कौन जिम्मेदार?

राजस्थान की 160 साल पुरानी दुकान का राज, जहां बनती है शुद्ध देसी घी की मिठाई!

धड़ाम से लुढ़के सोना-चांदी के दाम, राजस्थान के सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

गहरी नींद में सोते हुए परिवार पर घातक हमला, पिता को उतारा मौत के घाट, मां-बेटा और बेटी घायल

Tonk: जीजा-साले ने पुलिस कांस्टेबल को घुटनों पर बैठाकर छाती पर मारी थी गोली, दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार

बनास नदी पर 101 करोड़ से बनेगा मेगा ब्रिज, बरसात के मौसम में लाखों लोगों को मिलेगी बड़ी राहत!

Bengal Result 2026: बंगाल में खेला कर गया राजस्थान बीजेपी का ये दिग्गज, सुबेंदु की जीत का असली मास्टमाइंड !

Rajasthan News: क्या आप जानते हैं, कहां है राजस्थान की सबसे हाई टेक टनल, देखें फोटोज

क्या आपको पता है राजस्थान के किस जिले में होता है 'हींग का कारोबार'?

बंगाल में BJP की जीत पर राजस्थान में गधों को क्यों खिलाये गये गुलाब जामुन?

राजस्थान में कहीं आंधी-बारिश और ओलावृष्टि, तो कहीं 43 डिग्री पारा, जानें प्रदेश के टॉप 10 गर्म शहर

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

सोना-चांदी खरीदने वालों की निकल पड़ी! रातों-रात औंधे मुंह गिरी कीमतें, चेक करें आज का नया भाव

राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना चांदी के रेट, सराफा बाजार में जोरदार गिरावट!

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

राजस्थान में यहां बसने जा रहा है 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

Tags:
banswara news
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में दर्दनाक हादसा! साउथ के दिग्गज निर्माता आर.बी. चौधरी की मौत

राजस्थान में दर्दनाक हादसा! साउथ के दिग्गज निर्माता आर.बी. चौधरी की मौत

Beawar News
2

बचपन की कैद टूटी! 9 साल में ब्याही बालिका वधु हुई आजाद, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

jodhpur news
3

बांसवाड़ा में दिल दहला देने वाला हादसा, नदी में नाव पलटी, बच्चे समेत 2 लापता

banswara news
4

डोटासरा के आरोप पर बोले राठौड़-केरल में जीते तो भुजाएं फड़का रहे, बंगाल में ठीकरा फोड़े

rajasthan politics
5

राजस्थान में अवैध शराब के धंधे पर ताबड़तोड़ एक्शन, 4 दिन में 121 गिरफ्तार

rajasthan crime