/कौन हैं बांसवाड़ा के कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव? जनता के दिलों में बनाई खास जगह, हर तरफ होती है चर्चा

Banswara News: प्रशासनिक कुशलता के साथ अगर संवेदनशीलता जुड़ जाए, तो वह नेतृत्व जनता के दिलों में जगह बना लेता है. कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश कर रहे हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव. अपने सरल स्वभाव, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और जन-समर्पित कार्यों के चलते वे जिले के अब तक के सबसे सफल और लोकप्रिय कलेक्टरों में शुमार हो चुके हैं. केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना और हर फरियादी की समस्या का मौके पर निस्तारण करना उनकी कार्यशैली की मुख्य पहचान बन चुका है. इतना ही नहीं, समय-समय पर विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा करना और जरूरी दिशा-निर्देश देकर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है.

प्रतिष्ठित पुरस्कारों से हुए सम्मानित

डॉ. इंद्रजीत यादव के उत्कृष्ट कार्यों और जनसुनवाई के बेहतर प्रबंधन को राज्य स्तर पर भी लगातार सराहा जा रहा है. इसी का परिणाम है कि उन्हें दो बड़े प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है. इनमें राजस्थान संपर्क अवार्ड (21 अप्रैल 2025) आमजन की शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निवारण के लिए दिया गया. दूसरा धन्यवाद बैज अवार्ड (11 फरवरी 2026) जनता को राहत पहुंचाने और बेहतरीन प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रदान किया गया. इसके अलावा, मुख्यमंत्री भी उनकी कार्यशैली की तारीफ कर चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वास्थ्य और पेयजल प्रबंधन पर विशेष फोकस

चिकित्सा के क्षेत्र में कलेक्टर डॉ. यादव बेहद जागरूक और सक्रिय हैं. जिले के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए वे हर सप्ताह खुद अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हैं. उन्होंने जिले के विभिन्न सीएचसी (CHC) और पीएचसी (PHC) का दौरा कर व्यवस्थाओं में सुधार किया और चिकित्साकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

वहीं, भीषण गर्मी के मौसम में आमजन को पेयजल की किल्लत न हो, इसके लिए कलेक्टर ने वातानुकूलित कमरों को छोड़कर खुद तपती धूप में गांव-गांव का दौरा किया. ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी पेयजल समस्याओं को समझा और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) को तुरंत समाधान के कड़े निर्देश देकर जनता को बड़ी राहत पहुंचाई.

कार्यशैली की मुख्य विशेषताएं

कार्यालय में आने वाले 100% परिवादियों की समस्याओं को खुद सुनते हैं और मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित करते हैं.

केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया.

ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए खुद निरीक्षण किया और सार्वजनिक निर्माण विभाग को सख्त निर्देश दिए.

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के दौरों का सफल प्रबंधन किया. परमाणु बिजली घर शिलान्यास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान रहा.

चुनाव प्रबंधन

जिले में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाया. साथ ही, इस क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए समय-समय पर कार्य किए.

बांसवाड़ा की जनता का कहना है कि डॉ. इंद्रजीत यादव एक ऐसे अधिकारी हैं, जिनके दरवाजे हर आम और खास के लिए हमेशा खुले रहते हैं. चाहे कानून-व्यवस्था संभालना हो, चुनाव संपन्न कराना हो या फिर किसी सुदूर गांव के गरीब की समस्या सुननी हो, डीएम साहब का विजन हमेशा स्पष्ट और जनता के पक्ष में रहता है. यही वजह है कि आज पूरे बांसवाड़ा जिले में उनके कार्यों की जमकर तारीफ हो रही है.