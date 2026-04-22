/Rajasthan News: फर्जी डिग्री पर बड़ा एक्शन, बांसवाड़ा में 18 PTI शिक्षक बर्खास्त, 2022 भर्ती घोटाले में खुली पोल

Banswara PTI Fake Degree: राजस्थान में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वालों के खिलाफ सरकार और शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है. मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बांसवाड़ा जिले के 18 तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों (PTI) को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है.

हाईकोर्ट और कमेटी की जांच में खुली पोल

जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित के अनुसार, यह कार्रवाई राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है. जांच में पाया गया कि इन शिक्षकों ने वर्ष 2022 की पीटीआई भर्ती परीक्षा के दौरान फर्जी शैक्षणिक डिग्रियां पेश की थीं. संदिग्ध दस्तावेजों की जांच रिपोर्ट SOG (विशेष संचालन समूह) को भी भेजी गई थी, जिसके बाद बर्खास्तगी की मुहर लगी.

19 में से 18 पर गिरी गाज

बांसवाड़ा जिले से इस फर्जीवाड़े में कुल 19 नाम सामने आए थे. बता दें कि आदेश जारी होते ही 18 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. शैलेंद्र सिंह देवड़ा के मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. कर्मचारी चयन बोर्ड ने इनका निर्णय संभाग स्तरीय समिति पर छोड़ दिया है.

बर्खास्त किए गए शिक्षकों की सूची

बर्खास्त शिक्षकों में विनोद पाटीदार, सुनील पाटीदार, लक्ष्य पाटीदार, अंकित पाटीदार, देवेग सिंह, दिलीप पाटीदार, जयेश पाटीदार, लक्ष्मण पाटीदार, रौनक कलाल, प्रवीण कुमार, यश जोशी, ईश्वर पाटीदार, कमलेश पाटीदार, अक्षय गुर्जर, भीमसिंह, जिगर पाटीदार, लवीश पाटीदार और जगदीशचंद्र पाटीदार शामिल हैं.

स्कूलों में खेल गतिविधियों पर संकट

एक साथ 18 शारीरिक शिक्षकों के हटने से जिले के सरकारी स्कूलों में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा का ढांचा चरमरा गया है. बता दें कि कई विद्यालयों में पीटीआई के पद खाली हो गए हैं, जिससे खेल गतिविधियां बाधित होने की आशंका है. विभाग का मानना है कि अब नई भर्ती ही इसका एकमात्र स्थायी समाधान है.