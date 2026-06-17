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Rajasthan News: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, बांसवाड़ा से सूरत जा रही स्लीपर बस ट्रक से टकराई, चालक सहित 7 लोगों की मौत, 26 गंभीर घायल

Rajasthan News: बांसवाड़ा से सूरत जा रही स्लीपर बस गुजरात के वडोदरा मार्ग पर ट्रक से टकरा गई. इस भीषण हादसे में चालक समेत 7 लोगों की मौत हो गई और 26 यात्री घायल हो गए. वागड़ अंचल के रहने वाले घायल यात्रियों का वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में इलाज जारी है.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 17, 2026, 01:07 PM|Updated: Jun 17, 2026, 02:00 PM
Rajasthan News: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, बांसवाड़ा से सूरत जा रही स्लीपर बस ट्रक से टकराई, चालक सहित 7 लोगों की मौत, 26 गंभीर घायल
Image Credit: Banswara Bus Accident

Banswara Bus Accident: बांसवाड़ा से डूंगरपुर होकर गुजरात के सूरत जा रही एक स्लीपर बस तड़के 3.30 बजे वडोदरा शहर के कोटंबी स्टेडियम के पास सड़क पर खड़ी एक ट्रक में जा घुसी. जिससे एक भीषण हादसा हो गया. इस हादसे में नौ साल के एक बच्चे समेत सात लोगों की मौत हो गई. 26 लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कैसे हुआ हादसा?
मामले के अनुसार बांसवाड़ा के परतापुर से बालाजी ट्रेवल्स की स्लीपर बस डूंगरपुर होकर सूरत जा रही थी. इस दौरान अलसुबह 3.30 बजे वडोदरा शहर के कोटंबी स्टेडियम के पास सड़क पर खड़ी एक ट्रक में जा घुसी. हादसे में कई यात्री बस में फंस गए. सूचना पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और वडोदरा अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया. हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई. वही 26 यात्री गंभीर घायल हो गए. बता दें कि मामूली रूप से घायल मरीजों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया. गंभीर रूप से घायल मरीजों और मृतकों को तुरंत एसएसजी अस्पताल ले जाया गया और भर्ती करके इलाज शुरू किया गया.

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मृतकों की पहचान
हादसे में मृतकों की पहचान पिंकी भाटिया (36), विनोद नरेश डामोर (30), मुकेश जीवाजी डिंडोर (34), प्रीत हितेश भाटिया (9), महेंद्र कुमार भोगीलाल पंड्या (68), हरजिंगभाई वलजीभाई कटारा (30) तथा एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है. इसमें कई लोग डूंगरपुर ओर बांसवाड़ा जिलों के बताए जा रहे है. वही घटना के बाद बस मेंयात्रा करने वाले यात्रियों के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई है. कई परिजनों अपनों की कुशलक्षेम जानने का प्रयास कर रहे है.

घायलों की पहचान
घायलों में पिंकी रावल, मनीषा रावल, रामचंद्र डोरिया, शिल्पा पाटीदार, महेंद्र कटारा, आशीष यादव, आशीष कटारा, बंसीलाल राणे, जीवराजभाई, गुंजनबेन, नाराचया, पिंटू चरपोट, विजय कटारा, भेरूलाल मीना, सीमा यादव, सागर कटारा, भगवती भाई, कल्पेश गौर, पैलबेन नाई, शील, सुरेशभाई डिंडोर, रमेशभाई, पंकजभाई चरपोट, कमलेशभाई कटारा, मायाबेन पाटीदार सहित अन्य यात्री शामिल हैं.

बता दें कि अभी हादसे की सही वजह का पता नहीं लग सका है लेकिन तेज रफ्तार या चालक की लापरवाही के कारण बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई. हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है. हादसे के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में ट्रक और क्षतिग्रस्त बस को हटाकर बहाल कर दिया गया.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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