/Rajasthan News: वनपाल पर गुंडागर्दी का आरोप,चौकी में बुजुर्ग किसान को लात-घूंसों से पीटा, ₹50 हजार रिश्वत मांगने का दावा

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से वन विभाग के कार्मिकों की बर्बरता और वसूली का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. क्षेत्र की बारी ग्राम पंचायत में वन विभाग के कर्मचारियों पर एक बुजुर्ग किसान के साथ बेरहमी से मारपीट करने और मोटी रकम वसूलने के गंभीर आरोप लगे हैं. घटना के बाद से पीड़ित किसान के परिवार और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है.

पहले लिए ₹5 हजार, फिर ₹50 हजार नहीं देने पर दी बर्बर यातना

पीड़ित किसान शंकर (पुत्र देवा) के परिजनों ने आरोप लगाया है कि वन विभाग के कार्मिकों ने पहले शंकर से 5 हजार रुपए ऐंठे थे. इसके बाद उनसे 50 हजार रुपए की अतिरिक्त मांग की जा रही थी. जब गरीब किसान ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई, तो वन विभाग के कर्मचारी अपनी गुंडागर्दी पर उतारू हो गए.

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आरोप है कि पैसे नहीं देने पर बुजुर्ग शंकर को जबरन वन विभाग की चौकी पर ले जाया गया. वहां बंद कमरे में वनपाल और अन्य कार्मिकों ने लात-घूंसों और डंडों से उनकी बर्बरता पूर्वक पिटाई की.

पसलियों में फ्रैक्चर, हालत गंभीर

परिजनों ने बताया कि मारपीट के दौरान बुजुर्ग किसान की छाती पर बूटों से वार किया गया (लात मारी गई). इस क्रूरता के कारण बुजुर्ग की पसलियों में गंभीर चोट आई है और फ्रैक्चर हो गया है. पीड़ित की बिगड़ती हालत को देख परिजन बेहद चिंतित हैं और अस्पताल में उनका इलाज जारी है.

वनपाल सहित इन कार्मिकों पर लगा मारपीट का आरोप

पीड़ित पक्ष की ओर से मामले में मुख्य रूप से वन विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारियों को नामजद करते हुए आरोप लगाए गए हैं. जिनमें राकेश वडेरी (वनपाल), एक महिला वनपाल, रंगजी पुत्र कालू (चौकीदार), किशन पुत्र माना, निलेश भगोरा और प्रभु पुत्र फातिया का नाम शामिल है.

परिजनों की चेतावनी- न्याय नहीं मिला तो करेंगे उग्र प्रदर्शन

घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से दानपुर थाने में मामला दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है. ग्रामीणों और परिजनों ने साफ शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में बुजुर्ग किसान को जल्द न्याय नहीं मिला और भ्रष्ट व हिंसक कार्मिकों को सस्पेंड नहीं किया गया, तो वे वन विभाग के खिलाफ उग्र धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे.