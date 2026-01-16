बांसवाड़ा में 17 हजार अभ्यर्थियों के लिए बस स्टैंड पर भिड़ंत, REET परीक्षा के लिए निःशुल्क बसों में सीटों की दौड़

Banswara News: REET भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है. परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आने-जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है. बांसवाड़ा से उदयपुर जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने अतिरिक्त बसें लगाई हैं. जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा से रोजाना उदयपुर के लिए 25 नियमित बसें संचालित होती हैं, जबकि REET परीक्षा के दौरान 12 अतिरिक्त रोडवेज बसें विशेष रूप से अभ्यर्थियों के लिए लगाई गई हैं. परीक्षा वाले दिन सुबह से ही रोडवेज बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें और सीट क़ो लेकर मशक्कत देखने क़ो मिली, अभ्यर्थी खिड़कियों से बस के अंदर घुसे. बताया जा रहा है कि बांसवाड़ा जिले से करीब 17 हजार अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र उदयपुर में है. परीक्षा समाप्त होने तक अभ्यर्थियों को लाने-ले जाने के लिए व्यवस्था रहेगी पर सीट के लिए अभ्यर्थी मशक्कत करते नजर आएंगे.

कल से शुरू हो रही हैं परीक्षाएं

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSCB) की ओर से आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा कल, 17 जनवरी से शुरू हो रही है. यह परीक्षा 20 जनवरी तक चलेगी. परीक्षा दिन में दो सत्रों में आयोजित होगी. पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा.

17 जनवरी को लेवल-1 (सामान्य शिक्षा) की परीक्षा होगी, वहीं 18 जनवरी को लेवल-2 की साइंस-मैथ्स और सोशल स्टडी परीक्षा आयोजित की जाएगी. 19 जनवरी को लेवल-2 की अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा होगी और 20 जनवरी को लेवल-2 संस्कृत की परीक्षा कराई जाएगी. इस परीक्षा में कुल 9.54 लाख उम्मीदवार भाग लेंगे. लेवल-1 में 5636 पद और लेवल-2 में 2123 पद भरे जाएंगे. परीक्षा का परिणाम 10 जुलाई 2026 को घोषित किया जाएगा और मेरिट के आधार पर अंतिम पोस्टिंग दी जाएगी.

परीक्षा के लिए जरूरी निर्देश और गाइडलाइंस

परीक्षा केंद्र पर तय समय से दो घंटे पहले पहुंचें. जांच और प्रवेश के बाद समय पर परीक्षा कक्ष में बैठ सकें.

केंद्र में प्रवेश परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड या अन्य फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है.

ड्रेस कोड

पुरुष अभ्यर्थी शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता-पायजामा या पैंट पहनकर आएंगे.

महिला अभ्यर्थी सलवार-सूट, साड़ी या कुर्ता-ब्लाउज पहनें और बालों में साधारण रबड़ बैण्ड लगाएं.

कोट, स्वेटर या पूरी आस्तीन वाली गर्म जर्सी पहन सकते हैं, बटन और मेटल जांच के दौरान हटाने पड़ सकते हैं.

कांच की पतली चूड़ियां, सादा कलावा या जनेऊ पहन सकते हैं.

हवाई चप्पल, सैंडल, जूते या छोटे टखने तक के मोज़े अनुमति के तहत हैं.

सिख धर्म के अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक पहन सकते हैं, कृपाण छोटी और कवर्ड होना चाहिए, और जांच के लिए दो घंटे पहले पहुंचना होगा.

अस्वीकृत ड्रेस और प्रतिबंधित वस्तुएं

जीन्स पहनने की अनुमति नहीं है. अगर कोई जीन्स पहनकर आता है तो गहन जांच के बाद प्रवेश मिलेगा.

स्मार्टवॉच, मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाना मना है.

बड़े बटन, मेटल बटन, ब्रोच, ज्वेलरी, घड़ी, शॉल, टाई, हैंडबैग आदि परीक्षा केंद्र में नहीं लाए जा सकते.

लेवल-2 और लेवल-1 पदों का विवरण

लेवल-2 में सबसे अधिक पद विज्ञान-गणित में (1043), संस्कृत (389), अंग्रेजी (221), हिंदी (174) और एसएसटी (296) में हैं.

लेवल-1 में संस्कृत शिक्षा में 636 पद और सामान्य शिक्षा में 5000 पद भरे जाएंगे.

परीक्षा प्रक्रिया

प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच विकल्प होंगे. A, B, C, D सही उत्तर के लिए और E अनुत्तरित प्रश्न के लिए.

उत्तर देने के लिए केवल नीले बॉल प्वाइंट पेन का उपयोग करें.

यदि कोई विकल्प नहीं भरा तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 काटा जाएगा.

10% से अधिक प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ना परीक्षा के लिए अयोग्यता का कारण बनेगा.

उम्मीदवारों को उत्तर की जांच और सुधार के लिए अतिरिक्त 10 मिनट का समय मिलेगा.

