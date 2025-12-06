बांसवाड़ा में डीजे की टीम पर बारातियों ने किया हमला, मारपीट के बाद शादी में मचा हंगामा

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के गागरवा गांव में चल रहे एक विवाह समारोह में अचानक माहौल बदल गया. खुशी के बीच शनिवार दोपहर उस समय तनाव पैदा हो गया, जब डीजे के बकाया पैसे को लेकर बारातियों और डीजे टीम के बीच कहा-सुनी शुरू हो गई. बताया जा रहा है कि डीजे संचालक निर्धारित समय पर अपना काम पूरा कर भुगतान लेने पहुंचे थे, लेकिन बात बिगड़ गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया.

इस झगड़े में डीजे स्टाफ के दो लोग घायल हो गए. इनमें रिछड़ा पाड़ा निवासी नीलू पुत्र नाथू के सिर पर चार टांके आए हैं. नीलू ने दानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उन्होंने शांति से बारातियों को तय राशि देने के लिए कहा था, लेकिन कुछ युवक नाराज़ हो गए. नीलू के अनुसार उन युवकों ने न केवल पैसा देने से मना किया, बल्कि अभद्र शब्दों का उपयोग करते हुए गाली-गलौज भी करने लगे.

स्थिति कुछ ही मिनटों में बेकाबू हो गई. नशे में धुत बारातियों ने अचानक डीजे टीम पर हमला कर दिया और उन्हें लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया. इस हमले में नीलू समेत अन्य सदस्यों को चोटें आईं और शादी का माहौल पलभर में गड़बड़ा गया. समारोह में अफरा-तफरी फैल गई और कई लोग इधर-उधर भागने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ. वहीं दानपुर थानाधिकारी राजवीर सिंह का कहना है कि पुलिस को अब तक इस तरह की किसी घटना की औपचारिक शिकायत नहीं मिली है. इसके बावजूद इलाके में इस घटना की खूब आलोचना हो रही है और ग्रामीण इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Banswara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-