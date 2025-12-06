Zee Rajasthan
बांसवाड़ा में डीजे की टीम पर बारातियों ने किया हमला, मारपीट के बाद शादी में मचा हंगामा

Rajasthan News: बांसवाड़ा के गागरवा गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे के बकाया पैसे को लेकर बारातियों और डीजे स्टाफ में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई. दो लोग घायल हुए, नीलू के सिर पर चार टांके आए. मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ajay ojha
Published: Dec 06, 2025, 07:48 PM IST | Updated: Dec 06, 2025, 07:48 PM IST

बांसवाड़ा में डीजे की टीम पर बारातियों ने किया हमला, मारपीट के बाद शादी में मचा हंगामा

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के गागरवा गांव में चल रहे एक विवाह समारोह में अचानक माहौल बदल गया. खुशी के बीच शनिवार दोपहर उस समय तनाव पैदा हो गया, जब डीजे के बकाया पैसे को लेकर बारातियों और डीजे टीम के बीच कहा-सुनी शुरू हो गई. बताया जा रहा है कि डीजे संचालक निर्धारित समय पर अपना काम पूरा कर भुगतान लेने पहुंचे थे, लेकिन बात बिगड़ गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया.

इस झगड़े में डीजे स्टाफ के दो लोग घायल हो गए. इनमें रिछड़ा पाड़ा निवासी नीलू पुत्र नाथू के सिर पर चार टांके आए हैं. नीलू ने दानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उन्होंने शांति से बारातियों को तय राशि देने के लिए कहा था, लेकिन कुछ युवक नाराज़ हो गए. नीलू के अनुसार उन युवकों ने न केवल पैसा देने से मना किया, बल्कि अभद्र शब्दों का उपयोग करते हुए गाली-गलौज भी करने लगे.

स्थिति कुछ ही मिनटों में बेकाबू हो गई. नशे में धुत बारातियों ने अचानक डीजे टीम पर हमला कर दिया और उन्हें लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया. इस हमले में नीलू समेत अन्य सदस्यों को चोटें आईं और शादी का माहौल पलभर में गड़बड़ा गया. समारोह में अफरा-तफरी फैल गई और कई लोग इधर-उधर भागने लगे.

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ. वहीं दानपुर थानाधिकारी राजवीर सिंह का कहना है कि पुलिस को अब तक इस तरह की किसी घटना की औपचारिक शिकायत नहीं मिली है. इसके बावजूद इलाके में इस घटना की खूब आलोचना हो रही है और ग्रामीण इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं.

