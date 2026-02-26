श्रीगंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक कुत्तों का आतंक! 2 दिन में कई बच्चों समेत 29 लोग घायल

Rajasthan Dog Attack: राजस्थान के कई जिलों में आवारा कुत्तों ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है. श्रीगंगानगर, सीकर, बीकानेर और बांसवाड़ा में हाल ही में हुई घटनाएं इस समस्या की गंभीरता को उजागर कर रही हैं.

श्रीगंगानगर में हादसा

पुरानी आबादी क्षेत्र में सोमवार शाम एक बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी आवारा कुत्तों का झुंड उस पर हमला कर दिया. मोहल्ले के लोगों ने समय रहते कुत्तों को भगाया और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों के अनुसार बच्चे के कान पर गहरा घाव है और उपचार जारी है. स्थानीय लोग चिंतित हैं और प्रशासन से आवारा कुत्तों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

सीकर में आतंक

फतेहपुर में एक ही दिन में 26 लोग कुत्तों के हमले में घायल हुए. खासकर बच्चों को कुत्तों ने बुरी तरह काटा, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई. मोहल्ला दयारे मदीना में एक तीन वर्षीय बच्चे पर दो कुत्तों ने अचानक हमला किया. समय पर स्थानीय युवकों ने बच्चे को बचाया, अन्यथा स्थिति और गंभीर हो सकती थी. राजकीय धानुका उप जिला अस्पताल में 26 डॉग बाइट केस आए, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग दोनों शामिल हैं. नगर परिषद ने ढाई माह पहले 25 लाख रुपए का टेंडर आवारा कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी के लिए निकाला था, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ.

बीकानेर में स्कूल परिसर में हमला

श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के ऊपनी गांव में चार वर्षीय मासूम बच्चे पर स्कूल परिसर के भीतर कुत्तों ने हमला किया. बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ और परिजन उसे पीबीएम अस्पताल लेकर गए. ग्रामीण स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.

बांसवाड़ा में मासूम पर हमला

दानपुर थाना क्षेत्र के मानपूरी गांव में तीन वर्षीय दशरथ पर आवारा कुत्तों ने हमला किया. परिजन समय पर बच्चे को महात्मा गांधी चिकित्सालय ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है.

इन सभी घटनाओं से साफ है कि राजस्थान में आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर होती जा रही है. स्थानीय लोग प्रशासन से तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

