Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बांसवाड़ा में मानवता शर्मसार! तालाब के पास झाड़ियों में गत्ते के बॉक्स में मिली प्री-मेच्योर मासूम खून से सनी मासूम बच्ची

Rajasthan News: बांसवाड़ा के बोरी गांव में हथेलियां तालाब के पास नवजात बच्ची बक्से में मिली. प्री-मेच्योर मासूम खून से सनी हालत में थी. पुलिस ने अज्ञात पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की. बच्ची का इलाज जारी है, हालात फिलहाल सुरक्षित बताए गए हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ajay ojha
Published: Dec 05, 2025, 05:38 PM IST | Updated: Dec 05, 2025, 05:38 PM IST

Trending Photos

शेखावाटी में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट, धूजणी और शीतलहर ने आमजन की परेशानियां बढ़ाई! पढ़ें आज का मौसम अपडेट
7 Photos
rajasthan weather news

शेखावाटी में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट, धूजणी और शीतलहर ने आमजन की परेशानियां बढ़ाई! पढ़ें आज का मौसम अपडेट

फिल्मी स्टाइल में करनी है शादी? चंबल रिवर फ्रंट बना है ट्रेडिंग डेस्टिनेशन, जानें 1 दिन का कितना है खर्च
9 Photos
Rajasthan Wedding Destination

फिल्मी स्टाइल में करनी है शादी? चंबल रिवर फ्रंट बना है ट्रेडिंग डेस्टिनेशन, जानें 1 दिन का कितना है खर्च

महाराजा गंगा सिंह का वो सौगात जिसकी मदद से रेगिस्तान बन गया अन्न का कटोरा! पढ़ें छप्पनिया अकाल के बाद की यह शौर्य गाथा
7 Photos
bikaner

महाराजा गंगा सिंह का वो सौगात जिसकी मदद से रेगिस्तान बन गया अन्न का कटोरा! पढ़ें छप्पनिया अकाल के बाद की यह शौर्य गाथा

राजस्थान के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! बस एक क्लिक में घर बैठे ऐसे चेक करें पूरा बैलेंस
7 Photos
jaipur

राजस्थान के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! बस एक क्लिक में घर बैठे ऐसे चेक करें पूरा बैलेंस

बांसवाड़ा में मानवता शर्मसार! तालाब के पास झाड़ियों में गत्ते के बॉक्स में मिली प्री-मेच्योर मासूम खून से सनी मासूम बच्ची

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के गढ़ी तहसील के बोरी गांव में बुधवार सुबह एक भयावह घटना सामने आई. हथेलियों तालाब के पास एक बक्से में नवजात बच्ची मिली. बच्ची को प्रसव के तुरंत बाद ही बक्से में डालकर तालाब में फेंक दिया गया था. बक्से में बच्ची खून से सने कपड़ों में लिपटी हुई थी और उसमें चिटियां भर चुकी थीं.

राहगीर को बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी. मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. बच्ची को तुरंत एंबुलेंस से परतापुर अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची स्वस्थ है और उसका इलाज जारी है.

शिशुरोग विशेषज्ञ डॉ. रामेश्वर निनामा के अनुसार बच्ची प्री-मेच्योर है और गर्भावस्था का 34वां सप्ताह था. जन्म के समय उसे सांस लेने में दिक्कत हुई, इसलिए उसे वार्मर पर रखा गया. फिलहाल मासूम खतरे से बाहर है, लेकिन सावधानी के तौर पर उसे एमजी हॉस्पिटल रेफर किया गया है. पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास के अस्पतालों से भी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि बच्ची के परिजनों की पहचान की जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना ने गांव में सनसनी फैल गई है और लोगों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ा दी है. प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि ऐसे मामलों में तुरंत सूचना दें ताकि समय रहते बच्चों को बचाया जा सके. इस घटना ने एक बार फिर समाज के सामने शिशु सुरक्षा की अहमियत को उजागर किया है. पुलिस और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर हैं और मासूम के इलाज और सुरक्षा में पूरा ध्यान दिया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Banswara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news