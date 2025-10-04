Zee Rajasthan
मोबाइल चोरी पर केवल शिकायत नहीं, बैंक को भी तुरंत दें जानकारी, जानें क्यों बांसवाड़ा पुलिस ने दी चेतावनी

Rajasthan News: राजस्थान की बांसवाड़ा जिले की पुलिस की साइबर सेल ने गुम हुए 116 मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाए, जिनकी कीमत 30 लाख रुपए है. दो आरोपियों पर मामला दर्ज. एसपी ने लोगों को मोबाइल में जरूरी जानकारी न रखने और चोरी की सूचना तुरंत देने की सलाह दी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ajay ojha
Published: Oct 04, 2025, 12:57 PM IST | Updated: Oct 04, 2025, 12:57 PM IST

मोबाइल चोरी पर केवल शिकायत नहीं, बैंक को भी तुरंत दें जानकारी, जानें क्यों बांसवाड़ा पुलिस ने दी चेतावनी

Banswara News: राजस्थान की बांसवाड़ा जिले की पुलिस की साइबर सेल टीम ने एक सराहनीय अभियान चलाते हुए जिले में गुम हुए 116 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. पुलिस ने इन मोबाइलों को उनके असली मालिकों को लौटाया, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है.

क्या बोले एसपी सुधीर जोशी?
एसपी सुधीर जोशी ने शनिवार को पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि बरामद किए गए मोबाइल वर्ष 2021 के बाद के हैं. उन्होंने कहा कि यह अभियान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य आम लोगों की खोई हुई संपत्ति को वापस दिलाना है.

नागरिकों को उनके फोन लौटाए
कार्यक्रम के दौरान एसपी जोशी ने स्वयं कई नागरिकों को उनके मोबाइल लौटाए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा पुलिस की पहली प्राथमिकता जनता की सुरक्षा और उनके चोरी या गुम हुए सामान की रिकवरी है. इसी सोच के तहत साइबर सेल टीम ने यह विशेष अभियान चलाया और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई. लोगों को अपने पुराने मोबाइल वापस मिलने पर उन्होंने बांसवाड़ा पुलिस का धन्यवाद किया और कहा कि पुलिस ने उम्मीद से अधिक मेहनत कर यह कार्य पूरा किया है.

टीम में कौन-कौन रहा शामिल?
इस कार्रवाई को डीएसपी गोविंद सिंह राजपुरोहित की देखरेख में अंजाम दिया गया. टीम में एएसआई प्रवीण सिंह, कांस्टेबल अंकित त्रिवेदी, मोहित और धीरज कुमार शामिल थे. पुलिस ने इस दौरान दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. कार्यक्रम के दौरान एसपी और अन्य अधिकारियों ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि मोबाइल में जरूरी या गोपनीय जानकारी कभी सुरक्षित न रखें. यदि मोबाइल चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो तुरंत बैंक, पुलिस और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इसकी सूचना दें. इससे मोबाइल और उससे जुड़ी जानकारी को दुरुपयोग से बचाया जा सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Banswara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

