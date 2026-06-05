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बांसवाड़ा में DNT समाज का जेल भरो आंदोलन, 10% अलग आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन

Rajasthan News: बांसवाड़ा में डीएनटी, ओबीसी, एससी-एसटी संगठनों ने जेल भरो आंदोलन किया. कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपकर 10% आरक्षण समेत 11 सूत्रीय मांगें रखीं. 1 जुलाई को जयपुर में महा-पड़ाव की घोषणा की गई. सरकार से जल्द वार्ता की मांग उठी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAjay ojha
Published: Jun 05, 2026, 07:42 PM|Updated: Jun 05, 2026, 07:42 PM
बांसवाड़ा में DNT समाज का जेल भरो आंदोलन, 10% अलग आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन
Image Credit: Banswara DNT Protest

Banswara News: बांसवाड़ा में सोमवार को अलग ही माहौल देखने को मिला जब राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त बैनर तले जेल भरो आंदोलन आयोजित किया गया. सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे और धीरे-धीरे यह भीड़ रैली के रूप में कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ गई. कलेक्ट्रेट पहुंचकर आंदोलनकारियों ने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज उठाई. इस दौरान लोगों में नाराजगी भी साफ नजर आई, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया.

डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी राईका ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ एक दिन का नहीं है, बल्कि इसे पूरे प्रदेश में फैलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि उनकी 11 सूत्रीय मांगों में सबसे अहम मांग डीएनटी समुदाय को अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण देने की है. उनका कहना है कि समाज लंबे समय से इस मांग को उठा रहा है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि यह आंदोलन हर जिले तक पहुंचेगा और 1 जुलाई को जयपुर में इसे बड़े महा-पड़ाव के रूप में बदला जाएगा. इसके लिए लगातार तैयारी की जा रही है और लोगों को जोड़ा जा रहा है.

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आंदोलनकारियों की ओर से यह भी मांग रखी गई कि सरकार स्तर पर जल्द से जल्द वार्ता की जाए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए स्पष्ट रोडमैप सामने रखा जाए. साथ ही वार्ता की तारीख भी तय करने की मांग की गई ताकि बातचीत आगे बढ़ सके.

प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है. आरक्षण के उपवर्गीकरण, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, रोजगार और भूमि अधिकार जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है. इस आंदोलन में डीएनटी समुदाय के साथ-साथ वंचित ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के कई प्रतिनिधि भी शामिल हुए. सभी ने मिलकर अपनी एकजुटता दिखाई और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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